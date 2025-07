BULTEI: manca va sotto i 3’ e trionfa 

Alberto Manca di Abc Motors Sport si è aggiudicato il 3º Slalom Città di Bultei - Memorial Sebastiano Bechere, organizzato dal Gruppo Motori Tula e valido come 4º round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

A Manca, unico a scendere sotto il muro dei 3’, è bastata la 1ª manche per aggiudicarsi la vittoria. A completare un podio tutto di Formula Gloria, Pier Raffaele Marcello e Paolo Piras, seguiti dai Kartcross di Franco Arru e Giovanni Beccu, 1º tra gli U23. In totale 35 classificati tra le moderne, a cui si somma il vincitore della classifica Storica, Matteo Seoni su Renault Clio.

Classifica Top10 Slalom : 1) Alberto Manca (Formula Gloria) in 2’58”63; 2) P.R. Marcello (Formula Gloria) in 3’04”25; 3) P. Piras (Formula Gloria) in 3’05”60; 4) F. Arru (Kartcross) in 3’15”58; 5) Gio. Beccu (Kartcross) in 3’18”; 6) A. Ibba (Fiat 126) in 3’19”44; 7) Gia. Beccu (Kartcross) in 3’20”99; 8) M. Medde (Renault 5 Gtt) in 3’03”58; 9) G. Cocco (500 Proto) in 3’04”53; 10) R. Palomba (Renault 5 Gtt) in 3’05”19.

Nella Penisola

Due equipaggi sardi nella top 10 assoluta della 3ª Cisalpina Classic Race di Regolarità: quarti i sassaresi Alessandro Virdis-Silvia Giordo (Porsche 356 Speedster), noni i cagliaritani Alessandro Virzì e Riccardo De Martis (Triumph Sport Tr2). All’Italian Baja di Pordenone, infine, è arrivato il 10º posto di Federico Cannas e Francesco Fois (Mitsubishi Pajero) nella categoria Th “scaduta omologazione” dell’Italiano Cross Country.

