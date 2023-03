Bullizzato per le cicatrici, 12enne cambia scuola 

Verona. Prima il dolore e la sofferenza per il recupero dopo un incidente stradale, poi un altro dolore: quello della discriminazione e delle umiliazioni subite al rientro a scuola, da compagni e insegnanti. Alla fine, per un ragazzino di 12 anni della Bassa Veronese, non è rimasto che chiedere il cambio di scuola.

L'incidente è dello scorso anno, quando il dodicenne fu investito da un furgone. Il ragazzo ha subito una serie di delicati interventi chirurgici, al capo e al volto, che hanno lasciato cicatrici. Al nuovo anno scolastico, invece di incontrare vicinanza, ha dovuto scontrarsi con le offese. Tra gli episodi raccontati ai genitori, quello di un docente che gli avrebbe toccato la cicatrice sul volto. Difronte alla protesta della famiglia, l'istituto ha richiamato l'insegnante, che non si è scusato personalmente.

Sono seguite le persecuzioni dei compagni di classe, con prese in giro e offese: «Sei un mostro», gli ha detto uno, «Dio ti ha lasciato quella faccia per punirti», un altro. Durante il periodo di Carnevale c'è stata la crisi definitiva, con la voglia di mollare la scuola. La famiglia ha deciso di tenere a casa il figlio per due settimane, infine ha chiesto all'istituto il nulla osta per iscriverlo altrove. La dirigenza, dopo aver punito alcuni dei ragazzi che avevano offeso il dodicenne, ha attivato qualche ora di didattica a distanza e cerca di rendere il clima più sereno.

