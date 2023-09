«Bullizzato al parco, serve rete di tutela» 

«Scopo di una comunità educante è farsi carico delle fragilità delle persone di minore età, proteggerle, curarle, costruire intorno a loro e alle loro famiglie una rete di tutela». Inizia così l’intervento di Carla Puligheddu, garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, in merito alla vicenda del 14enne autistico bullizzato pochi giorni fa ai giardinetti di Guspini da un gruppo di coetanei e denunciata dalla madre sui social. «Esprimo la mia più totale solidarietà a Daniele e alla mamma Lorena che con coraggio e grande dignità affronta quotidianamente le sfide di una società molesta. Sapere che Lorena ha paura dei rischi a cui Daniele potrebbe essere costretto in situazioni collettive, fondamentali per sviluppare autonomia, mi rende profondamente triste». Dalla garante l’appello a un impegno contro questi episodi. «Nessuno dovrebbe ricevere offese, tanto meno coloro che per età o condizione personale potrebbero, dagli oltraggi, subire traumi irreparabili. Prevenire e contrastare il dilagare dei fenomeni di violenza nei confronti delle persone fragili è più che mai compito delle agenzie educative e delle comunità educanti. Intervenire nei confronti di soggetti anche minori, autori di aggressioni, allo scopo di contrastare la violenza e agire nei loro confronti con progetti educativi di recupero dei valori umani e sociali, promuovendo una autentica cultura del rispetto, è importante e da non derubricare con un banale “è stato uno scherzo».

