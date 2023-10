«Bullizzata e derisa in un bar per il mio aspetto fisico» 

La sua storia l’ha resa pubblica sul web creando grande scalpore. E manca solo un dettaglio, che lei ha deciso di tenere per se: il nome del paese e il bar dove è stata vittima di un’aggressione verbale.

«Amo il Guilcier e il mio paese, Norbello – afferma la 34enne Marta Loi, terapista della riabilitazione mentale - e non sarà certamente un fatto spiacevole a farmi cambiare idea sulla bellezza del posto dove sono nata e cresciuta e, se ci fosse l’opportunità lavorativa, dove ritornerei a vivere per sempre».

Per lei che da una vita combatte contro il il bullismo e la violenza di genere, denunciare quanto le è successo è stato naturale. «L’ho fatto affinché queste cose non capitino più a nessuno e soprattutto far capire quanto male facciano».

Dopo la premessa, il racconto di Marta Loi che ripercorre quell’esperienza. «Mentre mi trovavo al bar – afferma - sono stata circondata da un gruppo di persone che con invadenza si sono introdotte nei miei discorsi asserendo, con parole poco eleganti, che non ero meritevole di stare nel locale, in quanto esteticamente riprovevole, utilizzando le frasi del calibro “una così non ha bisogno dello spray al peperoncino”».

Poteva finire così? Certo che no. «Infatti, non contente dei pesanti attacchi gratuiti - aggiunge Marta Loi - circondano me e i miei amici, continuando a sindacare su tutto quello che di brutto c’è nel mio volto e consigliano alle persone che stavano con me di allontanarsi in quanto “troppo brutta e macchillotta” per godere della compagnia di qualsiasi persona esistente al mondo e che non ero degna di stare in quel locale».

Ovviamente una serata di questo tipo si trascina dietro diversi interrogativi. «Io sono sotto choc, ma è davvero questo il mondo ed il Guilcier in cui vogliamo far crescere le generazioni future?», conclude la 34enne. ( s. c. )

