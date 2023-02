Bullismo, un pronto soccorso per le vittime 

Spesso, all’inizio, uno dei problemi principali delle persone (giovani o adulti) vittime dei bullismo è capire come gestire la prima fase, semplicemente non sanno a chi rivolgersi. «Ci sono casi in cui le persone credono di essere state vittime di atti di bullismo, e magari non è così, oppure sono vittime di comportamenti più gravi. Il centro di ascolto rappresenta intanto una bussola per orientare le informazioni e fornire le soluzioni più adeguate, oltre a rappresentare un faro contro questi comportamenti violenti», spiega Pisano.

Il fenomeno, non da oggi, ha raggiunto proporzioni preoccupanti: a un undicenne su cinque capita di essere preso di mira dai coetanei, di persona o sui social, dice l’Istituto superiore di sanità. E in media, un adolescente su due riferisce di essere stato vittima almeno una volta di atti di bullismo e di cyberbullismo. Con le loro vittime innescano un circolo vizioso: le colpiscono e le feriscono e spesso i loro bersagli si convincono di meritare davvero il trattamento che gli viene riservato. Un gioco al massacro. L’ostracismo può lasciare più lividi di un pestaggio, può far ruzzolare giù più di uno spintone. Il nuovo centro di ascolto, attivo dal lunedì al venerdì sul sito www.osservatoriocybercrimesardegna.it , «fornisce un primo orientamento a docenti, genitori e studenti che hanno bisogno di ricevere informazioni o inquadrare un problema correlato con il fenomeno delle prevaricazioni reali e digitali», spiega ancora Luca Pisano.

Ascolto, innanzitutto. Quindi supporto (psicologico, pedagogico, sociale e pure giuridico). Infine, orientamento a chiunque, ragazzi, docenti, genitori si rivolga. Nasce (attivo da domani) il nuovo centro di ascolto gratuito contro il bullismo e il cyberbullismo, promosso dall’Osservatorio Cybercrime Sardegna. «Il progetto», dice il presidente dell’Osservatorio Luca Pisano, «ci consente di dare un ulteriore sostegno concreto. Considerata l’entità del fenomeno, essere accanto a queste persone fin da subito può aiutare ad affrontare una situazione molto difficile».

Allarme

L’obiettivo

Succede di frequente che siano i ragazzi, vittime inconsapevoli di altri coetanei sulle chat di whatsapp, a chiedere aiuto; altre volte invece sono i docenti a finire nel mirino degli adolescenti (come quei casi in cui i la faccia dei professori finisce su qualche video a sfondo sessuale messi in giro in rete).

Primo soccorso

Il centro di ascolto dell’Osservatorio funziona così come una specie di pronto soccorso contro il bullismo e il cyberbullismo. «Chiunque si trovi in difficoltà, adesso può trovare un primo supporto con questo strumento», spiega Luca Pisano. Chiunque può rivolgersi allo sportello online: è sufficiente visitare il sito dell’Osservatorio e cliccare sulla sezione “servizi” e poi “servizio di ascolto” e compilare il form dedicato.

