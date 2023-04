Bullismo: si dimette Raab, braccio destro di Sunak 

LONDRA. Ennesima tegola per il governo Tory britannico. Dopo mesi di denunce e indagini interne si è dimesso il vicepremier e ministro della Giustizia Dominic Raab, alleato leale e braccio destro di Rishi Sunak fin dalla prima ora della sua sfida per approdare a Downing Street. Un’inchiesta amministrativa ha certificato, sebbene solo in parte e non senza elementi d’ambiguità, i comportamenti «aggressivi» quando non «insultanti» e umilianti addebitati all’altezzoso Dominic da non pochi funzionari e dipendenti ministeriali. Inchiesta commissionata a dicembre da Sunak a una figura indipendente, il giurista Adam Tolley, e suggellata giovedì dalla consegna di uno rapporto che arriva a un paio di settimane da un test elettorale locale importante per il Partito Conservatore. Raab non è andato via senza recriminare. Limitandosi a scusarsi pro forma per aver urtato delle sensibilità, ha bollato come «errate» le conclusioni a lui più sfavorevoli del rapporto, che ha dato credito solo a «2 dei 24» accusatori e ha creato «un pericoloso precedente, abbassando la soglia» della definizione di bullismo sino a porre in discussione il diritto di un ministro ad essere esigente con i sottoposti o «critico» su ipotetici errori. Il 44enne Oliver Dowden lo sostituisce come vicepremier restando ministro dell’Ufficio di Gabinetto, il 46enne Alex Chalk lo rimpiazza alla Giustizia.

