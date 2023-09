Bullismo, premio al cortometraggio degli alunni della Collodi 

Si intitola “Uno di Noi” ed è un cortometraggio che parla di bullismo; è stato realizzato dai 17 alunni della 4ªA della scuola primaria “Collodi” e ha vinto, sugli oltre 300 film inviati, la 24ª edizione del Concorso Nazionale Scuole di Sottodiciotto Film Festival & Campus, una delle più importanti rassegne cinematografiche giovanili nazionali.

L’appuntamento in sala è per il 14 dicembre al Cinema Massimo di Torino.

Bambini entusiasti

La docente e responsabile del progetto, Monica Zedda, è entusiasta: «Sono felicissima, così come tutti i bambini. L’entusiasmo è alle stelle. Per loro è una cosa enorme: lo era già vedersi sul grande schermo del cinema. Ma sapere che i loro volti e la loro storia saranno visti anche fuori dalla Sardegna, è un sogno che si realizza. Le famiglie sono in fermento, gliel’ho comunicato con una lettera commovente. Non se l’aspettavano».

Le ragioni del successo

Molteplici le ragioni del successo: «La tematica è molto importante, perché trattare il tema del bullismo in modo così delicato, secondo me ha colpito favorevolmente. Tra l’altro con una sceneggiatura scritta dai bambini: quindi la delicatezza sta nel fatto che le parole usate sono le loro, così come la trama. Chi ha selezionato il film ha percepito questa delicatezza. Oltre alle bellezze paesaggistiche sarde, che stiamo portando fuori dalla regione».

Gli obiettivi

La speranza della docente è di poter ritirare il premio assieme ai suoi alunni: «Spero di poter andare con i bambini, che le famiglie siano disponibili e si possa spostare un pezzo di scuola lì a Torino».

Orizzonti di gloria? «Non ci poniamo limiti. Sicuramente in primavera parteciperemo al prestigioso Giffoni Film Festival».

RIPRODUZIONE RISERVATA