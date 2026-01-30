VaiOnline
Cabras.
Bullismo e trappole del digitale, alunni e genitori a lezione 

L’obiettivo è quello di accompagnare le nuove generazioni nel loro cammino di crescita, offrendo strumenti educativi e occasioni di confronto. Prende il via a Cabras il progetto “Codice. Competenze digitali per l’innovazione, la consapevolezza e l’etica”, un articolato intervento educativo promosso dal Comune in qualità di ente capofila, finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Nasce in stretta collaborazione tra l’amministrazione di Cabras e la scuola, grazie alla partecipazione convinta dei dirigenti degli istituti di Cabras e del Tecnico “Mossa” di Oristano. Il progetto si rivolge non solo agli studenti ma anche ai docenti e ai genitori, attraverso una serie di azioni mirate che affrontano i temi della cittadinanza digitale, della prevenzione del bullismo e cyberbullismo. «Abbiamo voluto sostenere un progetto che mette i giovani al centro aiutandoli a essere consapevoli del loro rapporto con il digitale», dichiara Laura Celletti, assessora alle Politiche sociali. «Si tratta di un progetto necessario per accompagnare i nostri ragazzi in un percorso che unisce educazione digitale e consapevolezza emotiva», spiega il dirigente dell’istituto di Cabras, Paolo Figus.

La collega del Mossa”, Marilina Meloni, conclude: «Il progetto nasce dalla consapevolezza che il digitale rappresenta una dimensione centrale della vita dei giovani e che solo attraverso un’educazione mirata, critica e consapevole sia possibile prevenire fenomeni come bullismo e cyberbullismo».

