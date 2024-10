Bullismo e pestaggi, reati in aumento 

Più aggressioni, lesioni, percosse, bullismo, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Negli ultimi anni non cambiano di molto i numeri assoluti, ma varia la tendenza dei reati commessi dai giovanissimi. Il Tribunale per i minorenni del capoluogo registra un aumento dei crimini commessi dai più giovani contro la persona rispetto a quelli contro il patrimonio. Resta, da parte dei magistrati, degli educatori e di chi ha a che fare con la giustizia minorile, lo sconforto per non poter andare oltre i provvedimenti più restrittivi, mentre ci sarebbe necessità di un percorso di recupero, come previsto in modo netto e chiaro dall’articolo 27 della Costituzione.

In prima linea

Anna Cau è la procuratrice della Repubblica al Tribunale per i minorenni. Nel suo ufficio di via Dante passano tutti i casi che coinvolgono ragazzini difficili, ma che lei preferisce chiamare “fragili”. «Il numero dei reati commessi dai minori non presenta nessuna modifica rispetto agli anni precedenti», conferma la procuratrice. L’aumento di aggressioni, bullismo e lesioni ha un’aggravante. «È necessario prestare la massima attenzione al web e allo scenario digitale, che “rafforzano” i reati contro la persona quando vengono diffusi i filmati con al centro le vittime».

Tra i giovanissimi autori di reati non esiste la parità di genere. «Non c’è dubbio che il genere maschile vince in materia penale. Certo – aggiunge Anna Cau – esistono anche i delitti commessi da ragazze, ma sono una minoranza». Più italiani o stranieri? «Non c’è differenza, il disagio esistenziale, la fragilità personale, è trasversale».

Il decreto Caivano ha avuto riflessi sulla Procura? «Ci ha consentito di chiedere misure cautelari per reati per i quali prima non era consentito». Qual è la lacuna principale del meccanismo della Giustizia minorile? «È necessario – precisa la procuratrice della Repubblica – un sistema organizzato, con risorse adeguate. Purtroppo non abbiamo a disposizione organismi di comunità consoni per la collocazione dei minori». Tradotto? «Abbiamo le norme, ma senza risorse non siamo dotati di strumenti per avviare un percorso serio e condiviso che miri al recupero dei ragazzi. Il carcere o la comunità non sono certamente sufficienti».

Ragazzi in cella

Nel carcere per minorenni di Quartucciu non si finisce per caso. Dietro le sbarre dieci ragazzi che stanno scontando pene pesanti o misure cautelari per gravi reati. Il clima è cambiato non solo per l’applicazione del decreto Caivano che ha spedito in cella due giovani, ma anche perché da pochi giorni è in vigore la circolare, annunciata dal sottosegretario alla Giustizia con delega alla Giustizia minorile e di Comunità, Andrea Ostellari, per la quale gli agenti di Polizia Penitenziaria negli istituti per minorenni in Italia dovranno indossare l'uniforme.

Prima, a parte certi incarichi, gli agenti potevano effettuare la sorveglianza tra le celle in borghese. Nel carcere di Quartucciu – nato come istituto di massima sicurezza – la capienza regolamentare è rispettata. Sono ospitati 10 ragazzi (dai 16 ai 20 anni), uno è uscito giovedì e affidato a una comunità. Nel dettaglio, tre sono sardi (due arrestati in Sardegna , uno nella Penisola) tre stranieri (arrestati nell’Isola) e quattro provengono da altri istituti. Due di loro, come stabilito dal Decreto Caivano, sono finiti in carcere dopo un allontanamento dalla comunità che li ospitava.

A dicembre sarà consegnata la nuova sezione, per 11 detenuti più due semiliberi, dotata di tv e aria condizionata, che diventeranno 28 alla conclusione del percorso di ristrutturazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA