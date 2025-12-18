Bullismo e cyberbullismo, un terzo dei ragazzi è stato vittima 

La prevenzione è il miglior investimento contro bullismo e cyberbullismo. È uno dei messaggi lanciati da Gianni Serra, comandante della polizia locale, ieri nel teatro Comunale, a conclusione della campagna di sensibilizzazione e di educazione alla legalità “Sempre in prima fila”. Iniziativa che ha coinvolto 789 studenti delle scuole superiori cittadine, 251 docenti e 315 genitori di ragazzi tra i 14 e i 19 anni.

Dai dati emerge che i fenomeni sono ben presenti nella vita dei ragazzi, tanto che il 34,1% dei giovani è stato vittima di atti di bullismo e i 18 di cyberbullismo. Secondo il 48,5% dei teenager le condotte consistono in insulti e nel 35,1 nell’esclusione.

Colpisce in negativo che quasi il 47 per cento dei ragazzi non troverebbe supporto dai docenti. «Bisogna rafforzare la cultura del rispetto - ha detto il comandante - e della responsabilità collettiva». Modificare i linguaggi e fare in modo che tutti si attivino per arginare il fenomeno. E che bullismo e cyberbullismo siano ben presenti lo testimoniano il 67,7 per cento di insegnanti che hanno avuto modo di riscontrarne gli effetti sugli allievi. Nel corso dell’incontro hanno parlato anche una ragazza bullizzata, e Paolo Picchio, la cui figlia si tolse la vita dopo la diffusione di un video.

