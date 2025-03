Bullismo e cyberbullismo, prevenzione al Loru-Dessì 

Mattinata dedicata al “Ben... essere a scuola” e alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo per le quinte elementari e le prime e seconde medie dell’istituto comprensivo Loru-Dessì. Nella palestra della scuola di via Cavour studenti, insegnanti e genitori hanno partecipato alla presentazione del progetto educativo partito dal liceo scientifico-artistico Brotzu di Quartu, che comprende sei scuole del Cagliaritano e l’istituto comprensivo villacidrese. «Il progetto unisce teoria e buone pratiche – spiega Maria A. Perra, referente del programma – portate avanti tramite laboratori differenziati per scuole dall’infanzia alle Superiori, in cui gli alunni imparano a conoscere le proprie emozioni, sviluppare empatia e inclusione. Ci sono poi i colloqui dedicati al personale scolastico». All'incontro erano presenti diversi esperti di cyberbullismo e il dirigente della scuola capofila, Giovanni Gugliotta: «Punto fondante del progetto è il dialogo attivo, sviluppato attraverso le figure dei peer educator, studenti selezionati come mediatori per rafforzare e migliorare la comunicazione fra studenti e con insegnanti e adulti».

«Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto e di fornire ai nostri alunni strumenti utili per vivere la scuola in modo più sicuro e sereno», commenta la dirigente dell'istituto Loru-Dessi Marinella Giorri. ( m. m. )

