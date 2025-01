Bullismo e cyber bullismo tra i banchi 

Oggi l'istituto superiore Costa Azara di Sorgono affronta il delicato e sempre più urgente problema del bullismo e cyberbullismo nelle scuole, in un convegno che sì terrà a partire dalle 10 nei locali del liceo Scientifico e che si replicherà poco più tardi, alle 12, nei locali della scuola Agraria.

Obiettivo dell’incontro dedicato alle classi del biennio, a cui sono stati invitati a partecipare anche i genitori degli alunni, è quello di approfondire i vari aspetti del problema, dalle dinamiche che alimentano il bullismo alle strategie pratiche per riconoscerlo e contrastarlo efficacemente sia a scuola che nella vita quotidiana, fornendo agli addetti ai lavori e anche alle vittime, qualche strumento in più per riconoscerlo e combatterlo.

Al convegno è prevista la partecipazione dell'avvocato penalista Gino Melis, che, insiema all'avvocata civilista Roberta Lisci, esperti del settore, forniranno strumenti utili ai ragazzi per riconoscere, prevenire e affrontare il fenomeno. La parte finale è dedicata all’ascolto: Natascia Curreli, vittima di bullismo e cyberbullismo, porterà la propria esperienza, cui seguirà un confronto coi ragazzi.

