Bullismo e baby gang, lezione agli studenti 

Un convegno su “come sconfiggere il bullismo, baby gang e violenza di genere”. A organizzarlo, sabato dalle 8 alle 11 nell’aula magna del liceo Dettori, la segreteria provinciale ADP Polizia di Stato.

L'evento – spiegano gli organizzatori - si prefigge l'obiettivo di accrescere la fiducia verso le forze dell’ordine da parte dei giovani e delle donne vittime di violenza, in modo da superare il fenomeno dell'under-reporting e favorire l'emersione dei reati di discriminazione motivati dal genere , ma soprattutto ha lo scopo di aprire un dibattito costruttivo sull’argomento e di mettere a confronto le figure più rappresentative per contrastare tale fenomeno. «La nostra iniziativa – dice il segretario regionale ADP Alessandro Congiu – vuole riunire di fronte a testimoni e promotori della cultura e dello Sport, dell’educazione alla legalità, al rispetto delle norme e delle regole, ragazzi provenienti da quartieri diversi, accomunandoli in una riflessione che sicuramente contribuirà a stimolare in loro una consapevolezza di cittadini, capaci di essere parte viva e attiva nell'affrontare la vita , il lavoro e tutti i problemi che questa nostra società riserva per il loro futuro». L’ingresso è libero e aperto a operatori delle forze dell’ordine, professionisti della security e della vigilanza privata, medici, psicologi, studenti e cittadini.

Interverranno Alessio Giacomini, ambasciatore dell’Osservatorio nazionale doping e bullismo, Monica Ruggiu preside del Dettori, Stefano Esu, segretario regionale di Sport e Salute, Massimo Piludu formatore olimpico Coni e Andrea Melis, presidente degli arbitri cagliaritani Aia Figc. Ci saranno anche dimostrazuibu con i cani antidroga e ricerca persone scomparse e di autodifesa taekwondo. Modera il giornalista Andrea Contini.

