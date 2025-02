Bullismo, droga e alcol: allarme giovani 

Gli avvisi orali emessi di recente dal questore non dicono tutto ma sono un’efficace cartina di tornasole del disagio giovanile che in provincia cresce e preoccupa. Nel 2024 i reati commessi da minorenni sono aumentati e la tendenza è confermata anche nel primo mese di quest’anno, con alcuni episodi di bullismo.

Il vertice

Parlare di emergenza o di “baby gang” sarebbe azzardato: i segnali di un forte malessere, però, sono evidenti e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica non intende voltarsi dall’altra parte. Sarà costituita una task force intersettoriale ed interistituzionale, coordinata dalla Prefettura, con l’obiettivo «di favorire la circolarità informativa e creare una rete funzionale e operativa tra i soggetti interessati per programmare e monitorare le progettualità da attuare sul territorio». È quanto stabilito nel corso di un vertice, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, al quale hanno preso parte l’arcivescovo Roberto Carboni, i verticiterritoriali delle forze di polizia, un rappresentante dell’Asl, e il referente dell’Ufficio scolastico provinciale. Fari puntati sui comuni di Oristano, Cabras e Terralba, i più colpiti dal fenomeno, che al tavolo erano rappresentati dai sindaci Massimiliano Sanna, Andrea Abis e Sandro Pili, assieme airispettivi referenti dei Servizi sociali e i comandanti delle polizie locali.

L’emergenza

«La crescita del disagio giovanile è un segnale che non possiamo ignorare - ha detto Angieri - Questo tavolo di lavoro vuole essere un punto di confronto permanente tra le istituzioni coinvolte per creare percorsi di prevenzione e di inclusione sociale che coinvolgano famiglie, scuole, comunità ecclesiale, servizi sociali, forze dell’ordine. Un impegno congiunto per offrire ai ragazzi alternative sane ecostruttive contro il rischio di emarginazione e devianza». Solo tra dicembre e gennaio sei under 18 sono stati raggiunti da avvisi orali: quattro avevano partecipato ad un tentato furto in una tabaccheria di Nuraxinieddu, gli altri due, alloggiati al centro accoglienza di Cabras, erano stati denunciati per minaccia aggravata con l’uso di un coltello e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli abusi

È l’abuso, spesso associato, di alcol e droghe tra i giovanissimi a far suonare l’allarme nel territorio: sintomo di un disagio che nella maggior parte dei casi nasce da una fragilità difficile da esprimere. ln questo contesto si inserisce l’iniziativa del Consultorio familiare che ha aperto uno “spazio genitori” con lo scopo di fornire strumenti relazionali e di gestione della comunicazione con i propri figli. «Occorre favorire il dialogo con le famiglie», ha evidenziato monsignor Carboni, illustrando le iniziative già in campo, come lo spazio aperto al seminario che è frequentato da circa 2mila ragazzi.

Degrado urbano

Eliminare gli spazi di degrado urbano che favoriscono la proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità, anche giovanile è un altro impegno assunto. «Oggi abbiamo gettato le basi per un lavoro condiviso che dovrà tradursi in azioni tangibili e durature», ha concluso il prefetto.

