Bullismo, confronto con gli alunni 

Le problematiche del bullismo e cyberbullismo sono state al centro di un importante incontro, promosso dalla scuola e dalla polizia di Stato, che ha visto come protagonisti i ragazzi della terza classe delle Medie di Bosa. Dopo i i saluti istituzionali del dirigente scolastico Sergio Masia e del sindaco Piero Casula, il commissario Federico Farris ha illustrato una relazione sull’argomento soffermandosi su una serie di questioni che hanno catturato l’interesse degli studenti. All'incontro è intervenuto, collegandosi in videoconferenza anche Paolo Picchio, padre di una Carolina, prima vittima certificata di cyberbullismo. Per questo è nata la "Fondazione Carolina", con l'intento di prevenire e curare il cyberbullismo e tutti gli altri disagi legati al mondo virtuale che sempre più spesso colpiscono bambini e ragazzi. ( s.c. )

