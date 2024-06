Bulli e truffe online, seminario delle Acli 

Un giovane su cinque è vittima di cyberbullismo, in maggioranza sono ragazze tra i 15 e i 19 anni. Lo dicono i dati dello studio Eurispes del 2022 condotto su 97 istituti sardi. Sempre nella nostra Isola, nel 2023 sono state registrate 367 truffe online contro le 246 nel 2022.

Se lo sviluppo delle nuove tecnologie apre scenari di crescita e opportunità senza precedenti, è fondamentale non sottovalutare i rischi nascosti della Rete e diffondere la cultura dell’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie.

L’incontro

Per questo, il “Punto Famiglia” delle Acli di Cagliari organizza un incontro informativo sul tema dedicato a tutti, giovani e meno giovani. L’appuntamento è per domani nella sede di via Roma, 173. I lavori saranno aperti alle 17:30 dai saluti di Giacomo Carta, presidente delle Acli di Cagliari, e di Silvia Liguori, responsabile del “Punto Famiglia”. A seguire gli interventi di Daniele Bracco, sostituto Commissario della Polizia di Stato e di due esperti in sicurezza informatica, Emanuele Sogus e Rodolfo Laudi.

L’obiettivo

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Silvia Liguori, responsabile del Punto Famiglia: «La continua evoluzione tecnologica offre indubbiamente enormi vantaggi ma anche tanti rischi – sono le sue parole –, è quindi fondamentale organizzare eventi come questo per portare avanti l’opera di sensibilizzazione e mantenere alta l’attenzione sulla necessità di agire responsabilmente e correttamente in rete».

