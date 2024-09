Buio sul centro intermodale 

Il centro intermodale ancora non aprirà. Permangono criticità da superare per renderlo fruibile alla comunità. Intanto i lavori proseguono, ma lo scoglio più grande è quello amministrativo. Il direttore Arst, Carlo Poledrini, aggiorna sui lavori e pratiche in corso: «Da parte del Comune di Nuoro è stato richiesto un incontro urgente con la Regione, che anche noi come Arst abbiamo sollecitato, per superare le criticità ancora esistenti. Tali criticità riguardano delle questioni amministrative legate ai costi di gestione dell’infrastruttura. Questioni che si risolveranno». Anche il commissario del Comune Giovanni Pirisi manifesta ottimismo e sostiene che tutto procede «benissimo». Non si conosce la data di apertura, ma «stiamo lavorando», aggiunge Pirisi.

Errore sui tempi

Il destino del centro intermodale è rimasto per lunghi periodi appeso a un filo, e da allora poco o nulla sembra essere cambiato. Il Comune di Nuoro circa un anno fa si era occupato dei lavori, del collaudo e delle pratiche di accatastamento, con una prevista inaugurazione per novembre o dicembre 2023. Poi, quando proprio si pensava di essere a un passo dall'inaugurazione, la burocrazia era parsa insuperabile, tra palleggiamenti costanti. L'allora assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu affermava che «la struttura è di proprietà della Regione, dunque non abbiamo titolarità (come Comune) fino a quando non ci sarà una convenzione. Ras e enti locali stanno già lavorando, speriamo sia questione di giorni».

Un anno invano

Dalle dichiarazioni di Beccu è trascorso quasi un anno. La palla sarebbe dovuta passare, secondo Beccu, dalla Regione ad Arst e solo dopo al Comune che l'avrebbe dovuta affidare ad Atp. Per l'ex assessore regionale Antonio Moro invece l'iter era il seguente: «Convenzione del Comune per tre mesi prorogabili per altri tre per la gestione del Centro con Atp. Trascorso questo periodo subentra Arst, ma come "società unica dei centri intermodali" (una società unica che include tutti i centri intermodali sardi a cui si sta lavorando)». Poledrini, in risposta a Beccu e Moro, aveva dichiarato: «Attendiamo che siano Regione e Comune a fare le convenzioni. La questione è solo amministrativa». Un blocco che continua a persistere, all'apparenza simile al cane che si morde la coda. In città sono ancora tanti i dubbi sulla riuscita o meno del progetto, e soprattutto su quanto possa essere conveniente dal punto di vista economico.

RIPRODUZIONE RISERVATA