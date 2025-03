Buio pesto e strade a pezzi, interrogazione  

Buio pesto e strade dissestate. Fanno discutere gli alberi all’ingresso della frazione di Solanas, in corso Vespucci. Solleva il caso il consigliere comunale Antonello Manca che ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Andrea Abis. Manca punta il dito sulla folta chioma delle piante che riduce l’illuminazione della zona e sulle radici degli alberi che stanno creando non pochi problemi in strada. «Intendo evidenziare una sconfortevole gestione dell’alberatura che causa notevoli disagi agli abitanti della zona per diverse motivazioni tra cui la mancanza di illuminazione dei lampioni, poiché risultano compromessi dalla circostante alberatura - si legge nel documento -Le radici hanno inciso profondamente ed in modo irreversibile il manto stradale con danni alle persone e alle autovetture. Pertanto, viste l’urgenza e la necessità di trovare un'adeguata soluzione a tale problema, si chiede un sollecito intervento così da garantire una più corretta vivibilità alle persone interessate». ( s. p. )

