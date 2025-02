Buio pesto e pericoli sulla via per l’aeroporto 

inviato

Elmas. Una frenata improvvisa, il rumore degli pneumatici che si sbriciolano sull’asfalto: il pericoloso rito si ripete ogni sera in via Trasvolatori, la strada che collega la Statale 130 all’aeroporto di Elmas. Accade tutti i giorni dopo il tramonto quando il buio regna sovrano all’ingresso dello scalo che nel 2024 ha registrato il record storico di passeggeri: cinque milioni. Un traguardo importante oscurato dai disagi quotidiani sopportati da migliaia di viaggiatori e automobilisti che devono fare i conti con i pericoli, con la scarsa visibilità e con le auto parcheggiate spesso anche in doppia fila nell’area intorno alla rotonda.

Strada al buio

Chi arriva all’aeroporto da Cagliari, una volta lasciata la 130 imbocca la Statale 391. In via Trasvolatori fa subito i conti con il buio nel tratto a quattro corsie. I 36 lampioni del cavalcavia sono spenti da anni. L’unico riferimento per gli automobilisti è la grande insegna luminosa del centro stampa de L’Unione Sarda. Chi arriva da Iglesias non può fare affidamento nemmeno su quella perché una volta lasciata la Statale ci si immette nel tratto finale di via Trasvolatori dove all’altezza della grande rotonda si notano decine di auto ferme con le quattro frecce azionate. Sostano in quel punto per evitare di pagare il parcheggio all’interno dell’aerostazione. E le multe a quanto pare servono a poco, visto che le cattive abitudini restano.

Parcheggi e disagi

La presenza delle auto parcheggiate all’altezza della rotonda e delle strade laterali crea disagi a non finire soprattutto nelle ore notturne, in particolare agli automobilisti diretti nella zona di Santa Caterina. Recentemente la Sogaer, la società che gestisce lo scalo di Elmas, ha rivisto al ribasso le tariffe negli stalli davanti all’uscita degli arrivi. Ma a quanto pare la cosa è stata ignorata. Si potrebbe sostare gratuitamente anche nell’ex parcheggio Italia, ma in pochi lo fanno. Quasi tutti aspettano l’arrivo dell’aereo per entrare nella stazione, sostare per qualche secondo, giusto il tempo per caricare i bagagli e poi ripartire.

La protesta

«Questa situazione ormai dura da anni, purtroppo ci abbiamo fatto l’abitudine – commenta Mario Mirabella, responsabile della cooperativa Radiotaxi Cagliari Rossoblu – la mancanza di illuminazione crea molti problemi. Il rischio di incidenti è altissimo. Ma forse è peggio la cattiva abitudine degli automobilisti di parcheggiare vicino alla rotonda di giorno e di notte. La situazione ogni anno si aggrava quando inizia la stagione dei voli internazionali e il traffico è più intenso. Polizia e vigili urbani fanno qual che possono. Fanno i controlli, spesso multano gli automobilisti indisciplinati, ma non è sufficiente».

Il Comune

«Questi disagi sono stati segnalati anche al prefetto – commenta la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù – c’è un grosso problema di sicurezza. Il Comune fa quel che può. Nell’organico della Polizia locale ci sono 11 agenti. Ogni giorno quattro sono sempre in servizio e intervengono spesso nell’area di accesso all’aeroporto. Fanno di tutto per far rispettare le regole, ma non basta. Bisogna trovare altre soluzioni condivise tra amministrazione comunale, gestore aeroportuale, questura, polizia stradale». La sindaca ricorda che le strade hanno proprietà diverse: «Alcuni tratti appartengono all’Anas, altri al Comune, al Cacip e alla città metropolitana. Nessuno vuole prendere in carico la gestione dei lampioni».

La rotonda

Ci sarebbe anche da illuminare la gigantesca rotonda all’ingresso dello scalo. La visibilità è praticamente nulla, tanto che molti automobilisti spesso vanno a urtare contro il cordolo di sicurezza danneggiando cerchi e pneumatici. C’è anche chi chiede un passaggio pedonale per raggiungere la fermata dall’autobus sulla 130.

