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03 novembre 2026 alle 00:20

Buio in sala, questa è la quindicesima volta del festival cinematografico “Villa di Chiesa” 

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Torna questo fine settimana a Iglesias la quindicesima edizione del festival cinematografico “Villa di Chiesa”, promosso dal Cineclub Iglesias con il patrocinio del Comune. «Siamo orgogliosi di aver portato avanti il festival senza interruzioni, neppure durante il Covid. Vogliamo continuare a dare spazio al cinema indipendente e alle nuove generazioni», ha sottolineato Danilo Maccioni, presidente del Cineclub.

Le tre serate inizieranno alle 17 e saranno 20 i cortometraggi in concorso, selezionati tra circa 40 opere pervenute: 13 fiction e 7 documentari, molti dei quali dai circuiti Fedic. Fuori concorso verranno proiettati “Horizon” di Daniele Demuro e “Ultimo Tram”, diretto da Antonello Deidda. In programma anche il cortometraggio “Ultima Scena”, di Ignazio Vacca, realizzato nell'ambito del laboratorio cinematografico organizzato dal Cineclub di Iglesias.

Diversi i riconoscimenti previsti, tra cui i premi assegnati dalla giuria. Torna anche il premio del pubblico, che quest'anno potrà esprimere le proprie valutazioni su una scala da 1 a 10. Previsto anche il premio Fedic dedicato alle scuole. «Tra le novità, infatti, la partecipazione di tre laboratori scolastici tra Iglesias e Cagliari, le cui opere sono state valutate dalla giuria. Abbiamo deciso di assegnare questo riconoscimento per riconoscere il lavoro svolto da studenti e docenti e incoraggiare le nuove generazioni ad avvicinarsi al cinema» ( m.li. ).

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