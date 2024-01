Buio in sala: i due cinema che non ci sono più 

C’era un tempo in cui Assemini era felice ospite della settima arte, il cinema. Lo è stata per mezzo secolo. Dal 1950 furono due le famiglie a portare in paese l’incanto delle pellicole, che per 20 anni si sono contese il favore del pubblico con una rivalità gentile e garbata come i loro capostipiti, Francesco Demontis e Pietro Desogus, da cui le attività presero il nome. Si diceva: “vado da Demontis” o vado da “Desogus”.

Da Demontis

Il primo, sarrochese, già imprenditore con una fabbrica di bibite e una gelateria all’attivo, aprì il cinema su via Marconi, in un edificio dotato di ben due spazi per le proiezioni, al coperto e all’aperto. Chi lo frequentava ricorda una sala enorme, freddissima d’inverno, ma dall’acustica fantastica: si entrava in qualsiasi momento della proiezione, e nel buio pesto si era guidati al posto solo dalla pila della maschera. Ci si poteva trattenere anche tutta la sera a vedere e rivedere la stessa pellicola. Era il cinema per le famiglie per cui tziu Francischinu, molto cattolico, sceglieva solo kolossal morigerati. D’estate poi si stava all’aperto.

Da Desogus

È un cammeo nitido di ricordi familiari e di successi professionali anche quello della famiglia di Pietro Desogus che aprì il suo cinema poco più tardi in via Arno. L’impeccabile Marisa Desogus, del cinema del padre, è stata bigliettaia fino al matrimonio: «Il nostro – racconta – era un cinema moderno. I film che mio padre e mia sorella Ines sceglievano erano quelli più in voga, quelli per sognare, quelli delle prime libertà che talvolta, li rendevano vietati ai minori: un divieto che ora farebbe sorridere d’ingenuità, mai un porno. E poi i film divertenti: Assemini amava Totò. Non io: io adoro l’horror».

Continua Marisa: «L’ambiente era familiare e la sera era bello prepararsi per andare a lavoro. Ero sempre impeccabile e gioviale con tutti. Il cinema è stato uno spazio di libertà».

Le fanno eco le due nipoti, figlie di Francesco, ultimo dei cinque Desogus, che prese l’attività nel ‘75, quando già da tempo era diventato il cinema Iris: «La sala – dice Francesca – contava 300 poltroncine. Si faceva di tutto: cinema ma anche convegni, concerti, riunioni, incontri con le scuole, col Comune».

Sotto la cassa, aggiunge Michela, «c’erano i miei disegni di bambina. In sala? Le maratone di mia sorella per Karate Kid, e poi i giochi con la palla al “fuori!” di babbo. Il proiettore è ancora nella cabina di regia, coi colori della nostra infanzia e la nostra vita. Vorremmo rivedere l’insegna accesa col nome “Iris”, strano per un cinema: era il fiore preferito di nonna».

«Per noi – ricordano insieme – non esistevano domeniche, tutto era scandito dal tempo delle pellicole: era casa nostra, come nel “Nuovo cinema Paradiso”, diceva papà». E poi? Il cinema Demontis aveva già spento il suo proiettore negli anni ’70 quando la famiglia, avanti con l’età, decise di vendere tutto. Il “cinema Iris” invece, travolto da tv e multisale, chiuse le sue porte nei primi anni Duemila, ma la sua attività proseguì itinerante per la Sardegna.

Presente e futuro

Testimoni di questo passato, ad Assemini, oggi sono solo due edifici chiusi e pericolanti. «Troppo oneroso riattivare la sala», dicono le sorelle Desogus: «Ci piacerebbe riaprire, anche solo come museo. Siamo felici di accogliere proposte per farlo».

L’amministrazione comunale, nelle parole dell’assessora alla cultura Jessica Mostallino, è cauta: «Non abbiamo fatto ancora alcuna valutazione in questo senso». Per ora c’è solo la passione: sarà ancora cinema?

