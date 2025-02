Buio e fango nel rione senza strade 

«Dopo 24 anni siamo al punto di partenza: altrove le urbanizzazioni sono state fatte, noi siamo stati dimenticati». Trentacinque famiglie erano senza servizi e lo sono ancora. In una città che comunque pian piano sta andando a risolvere negli ultimi anni i cronici problemi delle urbanizzazioni dimenticate in alcuni piani di zona in cui hanno operato coop non sempre “fortunate” (per diverse la conclusione del ciclo è stato il fallimento, con pesanti ripercussioni per i soci), nella lottizzazione di via San Paolo il tempo si è fermato all’inizio degli anni Duemila.

Gli sterrati

Zero strade (se non qualche battuto di cemento realizzato dai residenti per non camminare nel fango), zero marciapiedi, zero illuminazione pubblica. Buio pesto. E la zona si trova all’ingresso della città, fra via Dalmazia e via Logudoro. Nel quartiere hanno operato tre cooperative, una delle quali ha gettato la spugna. Ma a pagare dazio sono stati però tutti i residenti, anche quelli della coop che avevano ottemperato ai doveri della convenzione sottoscritta col Comune. Il problema di fondo, cui neppure ieri l’amministrazione, interpellata, ha saputo dare risposte (le preannuncia a giorni) sarebbe la riscossione della fidejussione della società fallita e la definizione delle pertinenze.

La protesta

«L’amministrazione – rivela Roberto Straullu, uno dei primi residenti – ha compiuto di recente un nuovo sopralluogo ma si somma a quelli delle precedenti Giunte: il problema di fondo è che siamo stati abbandonati nonostante alcuni interventi, come lo spostamento di una fogna, li abbiamo fatti purtroppo a nostre spese». Ai margini del rione parte uno sterrato che si inerpica su una collina: in caso di pioggia verso il rione si riversano quintali di detriti: «Abbiamo dovuto chiudere le rampe per evitare che il fango entrasse in casa perché non ci sono marciapiedi – accusa Straullu – se la fidejussione fosse stata riscossa subito, non ci saremmo trovati in questa situazione». I residenti si trovano a combattere su due fronti: Comune e Area. «Al Comune chiediamo almeno di realizzare l’illuminazione pubblica per una questione di sicurezza, ad Area invece - fa notare Gianni Cannas, altro residente - abbiamo inviato mail chiedendo di dare decenza a quello stradello usato anche come discarica abusiva, siamo disposti noi a disboscare e a regalare la legna alle famiglie bisognose».

Auto e disagi

Perplessa anche Valentina Marras, altra residente: «Facciamo i conti anche con gli automobilisti maleducati che hanno scambiato l’ingresso del rione per pista in cui sgommare: se l’avessi saputo 24 anni fa non avrei scelto di vivere qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA