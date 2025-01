Buio davanti alla basilica: «Intervenite»  

Proteste per la scarsa illuminazione nel sagrato della basilica di Sant’Elena. I lampioni ci sono ma, a detta dei fedeli diretti in chiesa e delle tante persone che percorrono la zona, non fanno abbastanza luce. E infatti quando cala l’oscurità i disagi ci sono, eccome. Soprattutto gli anziani fanno fatica a destreggiarsi e c’è anche il rischio che possano cadere.

«Purtroppo non si vede quasi niente» dice una parrocchiana, Cenzina Puddu, «e non è bello soprattutto quando c’è tanta gente che va in chiesa. I lampioni che ci sono non fanno abbastanza luce e io credo che in uno spazio come il sagrato ci vorrebbe un’illuminazione più forte, per non creare disagi alle persone».Il problema era stato segnalato anche in occasione della festa di Sant’Elena che aveva richiamato nel sagrato tantissime persone per assistere agli spettacoli. Almeno in quell’occasione però c’erano le luci del palco, adesso niente.

