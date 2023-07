«Bugie sulle migrazioni» 

«Dopo aver ingannato gli italiani con blocchi navali, le blindature di confini, la difesa della purezza italica, il governo Meloni adotta un decreto flussi per l'ingresso in tre anni di cinquecentomila migranti. Ma lo fa nel silenzio, lanciando il sasso e nascondendo la mano, per non smentire la propaganda populista con cui ha intossicato la convivenza civile». Lo scrive su Facebook Piero Fassino, deputato del Partito democratico e vicepresidente della commissione Difesa della Camera.