Buggerru vola nel segno del surf 

Nei giorni scorsi c’erano cinquanta atleti. Sono arrivati nella spiaggia di San Nicolò da tutta Italia per la prima prova del campionato nazionale juniores di surf. Con loro c’erano amici e parenti. Hotel, ostello, agriturismi e bed and breakfast hanno fatto il pienone. Accade sempre, da anni, da quando Buggerru è diventata la piccola capitale di uno sport olimpico in continua crescita. Lo sanno bene nel piccolo centro ex minerario, dove a partire dagli anni Novanta del secolo scorso il surf ha alimentato una piccola economia, contribuendo ad allungare la stagione turistica, soprattutto nei mesi invernali. Oggi ci sono tre scuole di surf e un negozio che vende tavole e accessori.

L’allenatore azzurro

Nicola Bresciani è uno degli allenatori della nazionale italiana di surf. Toscano di Forte dei Marmi, 44 anni e una grande esperienza come atleta azzurro. Dal 2014 vive a Buggerru. «Ci sono arrivato per la prima volta in occasione di un campionato italiano – racconta – mi sono trovato subito molto bene. Ci sono le condizioni ideali per il surf. In questi ultimi anni il movimento cresce sempre di più. Qui a Buggerru arrivano atleti da tutta l’Europa. E la federazione ha in programma numerose iniziative per far conoscere ancora di più questa disciplina. Qui vengono tanti ragazzi. Si allenano nelle nostre acque per diventare agonisti. Abbiamo la fortuna di avere una spiaggia come San Nicolò. Gli atleti trovano le condizioni ideali per migliorare». In paese lo scorso anno è stato inaugurato anche un museo del surf che attira tanti curiosi. «D’inverno è aperto nel fine settimana, ma siamo sempre pronti a ospitare comitive e gruppi. È sufficiente che si mettano in contato con noi», dice Claudia Rombi che lo gestisce assieme a un piccolo hotel che ospita spesso i surfisti. «Rispetto agli anni Novanta – sottolinea – sono cambiate molte cose. Oggi ci sono anche le scuole per surfisti. Il settore è più strutturato».

Scuole di surf

In paese ci sono tre scuole di surf: quella di Lorenzo Castagna (ex allenatore della nazionale), l’Accademy di Nicola Bresciani e il Buggerru Surf Club di Simone Esposito. Quest’ultimo, 44 anni, buggerraio doc, ogni anno allena centinaia di atleti, in particolare quelli che vogliono praticare questo sport a livello agonistico. «Arrivano da tutta l’Europa – racconta – il nostro camp e sempre operativo. Spesso gli appassionati si fermano per una settimana, ma anche per periodi più lunghi. A volte i ragazzi più giovani arrivano in compagnia delle famiglie e questo consente di far lavorare anche tutte le strutture ricettive che ci sono in paese». Una settimana al camp tra lezioni e pernottamento costa circa 370 euro. «Abbiamo grandi potenzialità – continua Esposito – ma purtroppo siamo penalizzati dalla mancanza di voli aerei nel periodo da ottobre ad aprile». Marilena Cavassa, 70enne che gestisce l’ostello Henry, è soddisfatta. «Lavoriamo tantissimo con i surfisti – dice – ho visto nascere questo movimento sportivo. Ricordo quando i surfisti negli anni Novanta chiamavano mio padre al telefono per avere informazioni sul meteo». Chiara Murenu, 44enne originaria di Iglesias, gestisce da qualche anno un bed and breakfast. «Vivo a Buggerru dal 2010. Sono istruttrice di surf. Lavoravo in un azienda metalmeccanica, l'ho lasciata per seguire la passione per le onde. Ho aperto anche il primo negozio specializzato in abbigliamento e attrezzature per questo sport». Oggi quel negozio è gestito da Davide Licandro, 44enne originario di Catania, che dopo aver trascorso per qualche anno le vacanze estive nel Sulcis ha deciso di stabilirsi a Buggerru. «Mi sono innamorato del posto e della gente – dice – prima facevo il commesso nella grande distribuzione. Il negozio l’ho aperto nel 2020. Sono riuscito a trasformare la mia passione per il surf in un lavoro».

Il Comune

Presto verrà realizzata una palestra per surfisti. «Sara allestita in un ex immobile minerario che stiamo per ristrutturare – assicura la sindaca Laura Cappelli – crediamo molto nel surf e nelle sue potenzialità. In paese ci sono diverse strutture: hotel, due ostelli, tanti b&B e agriturismi. Questo sport ha creato un indotto importante, in particolare nei mesi di bassa stagione».

