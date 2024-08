Buggerru non dimentica l’Eccidio dei minatori del 1904 

Dopo l’assedio della direzione della miniera gli operai della società Malfidano si spostarono davanti ai locali che ospitavano l’officina e la falegnameria, continuando con la protesta per rivendicare migliori condizioni di lavoro e un salario più dignitoso. A un certo punto, però, dalle carabine dei militari del Reggio Esercito, schierati con l’intento di sedare la protesta davanti al folto gruppo di lavoratori, partì il fuoco. Trafitti dai proiettili, morirono i minatori Salvatore Montixi, Felice Littera e Giustino Pittau. Quei tragici fatti del 4 settembre 1904 segnarono l’inizio dei moti operai e della storia sindacale in Italia. Mercoledì ricorrerà il cento ventennale dell’eccidio e l’amministrazione comunale di Buggerru, con la collaborazione delle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, organizzerà nei prossimi giorni le celebrazioni commemorative. «Sono trascorsi 120 anni da quel 4 settembre 1904 – spiega la sindaca Laura Cappelli - quando la nostra comunità salì alla ribalta della cronaca nazionale, per quello che tutti ricordiamo come l’Eccidio di Buggerru. Oggi il mondo del lavoro è cambiato. La dignità, la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro, però, non sono garantite a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Per questo commemorare i fatti del 1904 é un dovere nei confronti di chi ha sacrificato la vita e combattuto per i diritti più elementari dei lavoratori».

Il programma delle celebrazioni del cento ventennale dell’Eccidio di Buggerru del 1904 prevede diversi appuntamenti culturali. Si inizia domenica alle 22 in piazza Santarelli con lo spettacolo della compagnia teatrale I Girasogni. Lunedì alle 10 in Municipio si terrà un incontro, per fare il punto della situazione sulla candidatura del Patrimonio culturale minerario del Sulcis Iglesiente e Guspinese all’inserimento nelle liste del patrimonio mondiale dell’Unesco. Martedì, invece, si terrà un convegno sull’importanza e l’incidenza dell’evento nell’ambito storico dell’Eccidio di Buggerru del 1904.

Mercoledì 4 settembre alle 9 ci sarà la santa messa, celebrata davanti al monumento dell’Eccidio. Seguiranno alle 10 gli interventi delle autorità politiche e sindacali. Sul palco allestito accanto al monumento, interverranno anche i rappresentanti delle segreterie nazionali confederali di Cgil, Cisl e Uil. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA