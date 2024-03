Buggerru esalta Melis e Cuppone 

Si sono ritrovati in 45 a Buggerru per la prima tappa del campionato italiano di surf da onda della

Fissw, la Federsurfing, sci nautico e wakeboard. Condizioni ideali, con sole, vento da terra e onde tra il metro e il metro e mezzo hanno esaltato le doti dei giovani sardi. Tra i più grandi (Under 18), successo di Federico Melis. Tra le donne, la giovanissima Chiara Cuppone ha vinto suia la prova Under 16, sia quella Under 18, sempre seguita da Diana Giorgi. Prossima tappa, entro fine maggio in Liguria, ad Arenzano.

Classifiche maschili . Under 18: 1) Federico Melis, 2) Leonar- do Branca, 3) Samuele Ricci. U16: 1) Michele Scoppa, 2) Nico- la Manca, 3) Enrico Fadda. U14: 1) Noah Cerne, 2) Forte Rossi, 3) Tommaso Tognetti. U12: 1) Daniele Mereu, 2) Michael Monteiro, 3) Stefano Mandozzi.

Classifiche femminili . Under 18: 1) Chiara Cuppone, 2) Diana Giorgi, 3) Victoria Backhaus. U16: 1) Chiara Cuppone, 2) Diana Giorgi, 3) Magnolia Rossi. U14: 1) Caterina Congiu, 2) Emma Ridolfini, 3) Emma Porcu.

