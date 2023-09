Buffon: sono tornato a casa  

Il primo pensiero è per Gianluca Vialli da cui eredita l'incarico di capodelegazione della Nazionale italiana: «Di lui ho un ricordo bellissimo, avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo, una condivisione totale. Ma sarei presuntuoso e sbaglierei se cercassi di imitarlo, non sarei all'altezza, eppoi ognuno ha le sue esperienze e la sua storia. Quindi cercherò di essere me stesso e farmi apprezzare per ciò che sono sempre stato». Gianluigi Buffon è pronto per iniziare una nuova avventura e una nuova carriera dopo aver lasciato da pochissimo il calcio giocato: «Non è stato difficile smettere vista l'età - sorride - come mi sono infortunato ho capito che era il momento di chiudere. E a Cagliari, nello spogliatoio, ho deciso». E ora si ritrova a fare da «uomo felice» il capodelegazione di un nazionale che vorrebbe «generosa, e capace di regalare emozioni». Per questo, è pronto a portare il suo mattoncino. Torna a Coverciano dove ieri c'è stata la sua presentazione e seppure con altri vesti ritrova l'azzurro dopo 214 convocazioni e 176 presenze (record per il calcio italiano), cinque partecipazioni mondiali con un successo, nel 2006.

Mani salde

«Dopo un'estate piuttosto turbolenta, mi rende fiero aver messo la Nazionale nelle mani salde di Spalletti e Buffon - afferma Gabriele Gravina, presidente della Figc - ognuno di noi deve dare il massimo per onorare questa maglia, con queste scelte penso come presidente federale di aver fatto la mia parte. Presentando Spalletti ho parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra, ora torna finalmente a casa uno dei più grandi monumenti della nostra storia, emblema di quel senso di appartenenza e identità di cui ho parlato. I primi nomi che Gigi ha citato sono stati quelli di Vialli e Riva. Sono convinto che dopo esserci entrato da calciatore potrà entrare nell'olimpo azzurro anche come dirigente».

E l'ex numero uno di Juve e Parma, ultima gara giocata in azzurro nel marzo 2018 a Manchester contro l'Argentina («Non aver fatto il 6° Mondiale è un cruccio, avrei fatto una cosa più unica che rara ma il calcio mi ha dato così tanto che non posso lamentarmi»), si è già calato nella nuova realtà: «Per me è un ritorno a casa, mi sento un uomo orgoglioso e felice - dice sorridendo - mi avevano chiesto di fare una partita di addio ma io voglio fare solo le cose che mi piacciono e adesso voglio mettere il mio mattoncino. Sono nato e cresciuto con il mito di Paolo Rossi e Gigi Riva, degli azzurri del 1982 e dei racconti di mio padre. Quando per la prima volta ho visto Riva è stato come vedere un monumento; ecco cercherò di aiutare i giovani anche attraverso la storia». L'Italia che vorrebbe? «Generosa, ora siamo una via di mezzo fra l'Italia campione d'Europa, che ha vinto con merito e qualche episodio prezioso, e quella che ha fallito due qualificazioni di fila ai Mondiali». Chiusura: «Cosa penso della scelta di Mancini? Che è stata inaspettata. Per il resto la Federazione ha risposto in modo celere e convincente».

