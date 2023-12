Buffon: «Sarà come nel 2012» 

Amburgo. L’annotazione è di Gigi Buffon: «È lo stesso girone del 2012, Spagna, Croazia e Albania al posto dell'Irlanda, e allora ci qualificammo da secondi», ricorda il capodelegazione azzurro, che è un po’ la guida del sorteggio, in forza del Mondiale vinto in Germania nel 2006 («che emozione», ha ammesso prima di scoprire che l'esordio sarà a Dortmund, nello stadio della semifinale vinta con la Germania di quel magico 2006).

I primi rivali

La novità è quindi l’Albania, alla seconda partecipazione, dopo quella del 2016 quando il ct era l'italiano Gianni De Biasi. La squadra delle Aquile, però, si è qualificata con grande autorità in un girone non facile con Polonia Repubblica Ceca: «È un gruppo difficile, ma noi faremo la nostra parte», assicura Sylvinho, ct brasiliano dell'Albania commentando l'esito del sorteggio di Euro '24, che vede la sua squadra con Spagna, Croazia e Italia, con la quale si giocherà la prima partita il 15 giugno a Dortmund. «Sono tutte nazionali forti e abituate a giocare in questa competizione. Noi andremo comunque a dimostrare la nostra forza. Ci proveremo. È una bella sfida», ha aggiunto Sylvinho.

RIPRODUZIONE RISERVATA