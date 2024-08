Buffa: «Selvaggi in panchina e Tardelli ispirato da Riva che...»  

«Non so se sia stata la più forte, però è quella che ha mosso di più umanamente parlando, per via dello sviluppo del Mondiale, per via dei campioni che aveva dentro, per il fatto di aver battuto l’Argentina di Maradona, il Brasile di Zico e Sócrates e la Germania in finale». Parola di Federico Buffa, il più grande affabulatore del giornalismo sportivo italiano, capace di rendere epica, letteraria e universale ogni storia che porta in scena. Stavolta il titolo del monologo-spettacolo, facile intuirlo, è “Italia Mundial”, lungo il solco che portò la Nazionale italiana a vincere il Mondiale del 1982, tra goal di Paolo Rossi, intuizioni di Bearzot e indimenticabili esultanze del presidente Pertini.

Si potrà assistere al racconto di Buffa - Milano, classe 1959, accompagnato sul palco da Alessandro Nidi al pianoforte - sabato a Sant’Antioco, all’Arena fenicia alle 21.30, al FestArtes Sulky Jazz Festival.

È contento di tornare in Sardegna?

«Manchiamo solo da aprile ma veniamo sempre con piacere, sia che si tratti di piccoli paesi o di centri più grandi, e spesso mi colpiscono le conversazioni brillanti che nascono con i vostri giovani».

È ancora profondo il vuoto lasciato da Gigi Riva.

«A un certo punto di “Italia Mundial”, ricordo che Marco Tardelli, eroe della finale dell’82, pur essendo un destro naturale da bambino vedeva nel mancino Riva il suo vero mito, perciò si era allenato tanto col sinistro al punto da diventare ambidestro».

In quella Nazionale c’era un posto anche per il Cagliari.

«Franco Selvaggi, attaccante, anche se non scese mai in campo. Giocò invece tutte le partite Paolo Rossi, che si rivelò determinante ma veniva dai due anni di squalifica per lo scandalo del calcioscommesse. Molti avrebbero preferito che fosse convocato il romanista Roberto Pruzzo, capocannoniere della Serie A; Bearzot non era dello stesso avviso».

Che allenatore era Enzo Bearzot?

«Uno che vuole in squadra Rossi anche se lui stesso non si sentiva pronto per gareggiare il Mondiale, avendo giocato solo poche partite; uno che mette prima l’uomo e in secondo piano il professionista, pur giocandosi la reputazione».

Il presidente Pertini aveva puntato molto su quella spedizione.

«La mattina della finale aveva convocato i calciatori dicendo: “Signori, voi avete la possibilità di fare qualcosa per questo Paese, noi i tedeschi li abbiamo scacciati, adesso tocca a voi” (il giorno dopo sarebbe stato pronto per la partita a scopone in aereo, con Causio, Zoff e l’allenatore)».

Che Italia ci lasciavamo alle spalle, prima della vittoria?

«L’Italia della Notte della Repubblica. Io ricordo quegli anni perché li ho vissuti, la polizia in città ti fermava se andavi in due in motorino e poteva metterti una pistola alla tempia durante i controlli. Al calcio chiediamo di renderci felici. Oscar Ruggeri, campione mondiale argentino, diceva che a volte chiediamo più alla Nazionale che a Dio. Nei paesi passionali è così».

