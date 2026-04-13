Buffa racconta Kobe Bryant oggi al Massimo 

Federico Buffa da oggi sarà nuovamente in Sardegna con il suo nuovo spettacolo teatrale “Otto Infinito / Vita e morte di un Mamba”: il giornalista e storyteller, volto e voce di Sky Sport, racconta la storia di Kobe Bryant, una leggenda della pallacanestro, in uno spettacolo avvincente in cartellone questa sera, alle 20.30, al Teatro Massimo di Cagliari e domani sera, alle 20.30, al Teatro Comunale di Sassari sotto le insegne della della Stagione di Prosa 2025-2026 organizzata dal Cedac Sardegna.

“Otto Infinito / Vita e morte di un Mamba” è un ritratto del grande campione statunitense, scomparso nel 2020, simbolo di talento e dedizione nello sport, con «la sua ossessione per il successo, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni» nella pièce teatrale impreziosita dalle musiche del pianista e compositore Alessandro Nidi e dalle illustrazioni di Francesco Poroli, con post-produzione e animazione di Mattia Galione, per la regia di Maria Elisabetta Marelli, produzione Imarts, International music and arts, official broadcaster e main sponsor del tour Sky Sport.

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