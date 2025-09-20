Bufera sull’incontro di Todde al liceo 

Si solleva un polverone sull’incontro tra la presidente della Regione, Alessandra Todde, e le classi quinte del liceo sangavinese “Marconi-Lussu” e del liceo Piga di Villacidro, in programma per il 3 ottobre. A lanciare l’allarme sono stati Cristiana Cacciapaglia e Danilo Lampis, portavoce dell’associazione Sardegna chiama Sardegna, secondo i quali si è tentato di mettere il bavaglio agli studenti che non sarebbero liberi di chiedere quello che vogliono alla presidente. «Secondo una comunicazione interna di cui siamo venuti in possesso, ogni classe partecipante dovrà elaborare almeno due quesiti da sottoporre alla presidente e sono consentite solo le domande preventivamente approvate dall’ufficio stampa della stessa presidente e strettamente limitate ad alcuni temi “consentiti», spiegano. In una nota dell’associazione si dà conto del contenuto della circolare: «Si legge nelle indicazioni date ai docenti: “Gli studenti vanno preparati” e “richiesta della presidente: no quesiti politici e strumentalizzazioni, no vicende giudiziarie” e ancora: “le domande, una volta elaborate, andranno condivise con il responsabile della comunicazione della presidente”».

Le reazioni

Sulla polemica interviene la dirigente scolastica del liceo Marconi-Lussu Maria Rita Aru: «Nessuno mi ha chiesto di concordare le domande, ma di condividerle sì come si fa sempre negli eventi pubblici per organizzare al meglio gli interventi. Dispiace dover intervenire pubblicamente in merito a notizie e interpretazioni circolate in queste ore, a seguito della diffusione non autorizzata di una comunicazione interna e riservata ai soli docenti. L’incontro previsto per venerdì 3 ottobre tra la Presidente della Regione e le classi quinte dei nostri istituti rappresenta un’occasione autentica di crescita e consapevolezza per gli studenti, e non un momento da strumentalizzare politicamente. La scuola ribadisce con chiarezza che non intende in alcun modo esercitare alcun bavaglio sulla libertà di espressione degli studenti, né condizionarne il pensiero. La comunicazione aveva esclusivamente la funzione di orientare gli interventi ai temi per i quali la presidente è stata invitata: il futuro delle nuove generazioni in Sardegna».

La replica

In serata anche la smentita dalla Regione: «C’è stato come di consueto un confronto per concordare i temi ma non c’è mai stata l’intenzione di mettere il bavaglio agli studenti, nè tantomeno di limitare il dibattito. Si tratta di accuse false. Preme sottolineare, infatti, che la presidente Todde, a differenza di quanto accadeva in passato, ritiene un suo dovere istituzionale incontrare i ragazzi delle scuole e confrontarsi apertamente con loro, senza alcun limite. A conferma di quanto detto, la presidente ha dialogato con gli studenti a Oristano, Nuoro, Alghero, Macomer, Ghilarza, Ozieri, Muravera, Tortolì, con la partecipazione delle scuole di ciascun territorio. Alcuni di questi incontri sono durati anche diverse ore, durante le quali la presidente ha risposto a tutte le domande e ai dubbi delle ragazze e dei ragazzi».

