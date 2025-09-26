Bufera sulla scuola di musica 

Classi composte a estrazione e costi concentrati in due maxi rate (a ottobre e dicembre) che rischiano di precludere la possibilità di partecipare alle famiglie meno abbienti. Si sta trasformando in un caso l’inizio dell’anno per la scuola civica di musica “Antonietta Chironi”, di Nuoro. Le proteste delle famiglie si moltiplicano per una serie di decisioni gestionali giudicate penalizzanti e poco chiare: dalle nuove modalità di pagamento agli aumenti delle rette, fino alle modalità di selezione degli allievi e all’assenza di una reale equità nell’accesso ai corsi. Tante la email e le telefonate di protesta al Comune. A gestire la scuola è la Synesis di Cagliari.

Rette

Uno dei punti più critici riguarda l’eliminazione delle rate mensili per il pagamento della retta. D’ora in poi, le famiglie dovranno versare due maxi rate, una a ottobre e l’altra a dicembre. Una novità che ha messo in difficoltà numerosi genitori, in particolare quelli con più figli iscritti alla scuola. Secondo alcune testimonianze, una famiglia potrebbe arrivare a versare oltre 700 euro in pochi mesi, considerando che un solo corso intermedio da 45 minuti settimanali costa 350 euro. Il timore è che questa scelta, in assenza di forme di agevolazione, finisca per escludere le fasce più deboli, tradendo la vocazione pubblica e inclusiva della scuola civica.

Stiamo intevenendo

L’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Domenico Cabula, ha ammesso che si è trattato di un tentativo di allineamento contabile, necessario per evitare che le rette venissero incassate oltre la chiusura dell’anno solare. Tuttavia, ha riconosciuto che il peso economico per le famiglie è reale e che il Comune «sta lavorando per trovare una soluzione». Altro elemento di forte malcontento è stato l’annuncio, arrivato solo dopo la fase di iscrizione, della necessità di procedere a un sorteggio pubblico per l’ammissione ai corsi di batteria, canto moderno, chitarra moderna e organetto, a causa dell’alto numero di richieste. Le famiglie sono state informate solo in un secondo momento, e alcune avevano già versato la retta, pur senza la certezza di essere ammesse. «Dobbiamo trovare la soluzione, perché è normale - afferma Cabula - che se un allievo ha frequentato l’anno prima il corso di chitarra ambisce al successivo per accrescere le competenze».

Ma le criticità non finiscono qui: nella determina dirigenziale che ufficializza l’elenco dei posti disponibili, ci sono discrepanze tra i numeri di allievi previsti e quelli effettivamente conteggiati.

