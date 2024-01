Bufera sulla scelta dei dirigenti comunali 

Promozioni, bandi per individuare i responsabili dei vari servizi comunali e polemiche: è scontro in Consiglio comunale per la decisione del sindaco Beniamino Garau di indire una manifestazione d’interesse per affidare le redini dei settori del Municipio di via Cagliari.

Bando e polemiche

Lo scontro nasce dal fatto che, per la prima volta, tali nomine non avverranno attraverso una chiamata diretta del sindaco, ma attraverso un bando interno al quale potranno partecipare tutti i dipendenti comunali di categoria D. Una scelta dei responsabili dei servizi, secondo voci della minoranza, che nasconderebbe il tentativo di mescolare le carte per agevolare la scalata del fratello del sindaco, Enrico Garau, dipendente con esperienza ultraventennale, arrivato alla categoria D nei mesi scorsi, dopo essersi laureato.

Una ricostruzione fantasiosa, secondo il sindaco Garau, che spiega come la manifestazione d’interesse, in realtà, sia un sistema democratico che punta a gratificare i dipendenti.

La critica

Gli 11 responsabili dei vari servizi, verranno individuati in seguito alla manifestazione d’interesse cui potranno partecipare in 14. Per l’ex sindaco, Francesco Dessì, la scelta del suo successore sarebbe piuttosto insolita: «Nei miei venticinque anni da amministratore comunale non avevo mai assistito a nulla di simile, queste nomine – che vengono rinnovate di anno in anno – sono di carattere fiduciario, non capisco perché si debba fare un bando per assegnare la dirigenza di ciascun servizio. Solitamente vengono individuati i dipendenti con maggiore esperienza, che meglio di tutti conoscono la macchina amministrativa: in ogni caso l’ultima parola spetterà al sindaco».

Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza, va oltre e punta il dito sul recente avanzamento di carriera del fratello del primo cittadino: «La progressione verticale non può essere cucita addosso ad un dipendente e per giunta fratello del sindaco, ma deve consentire a tutti di accedere alla categoria superiore sulla base dell’anzianità di servizio e dei titoli posseduti. Chiedo alla segretaria generale, la dottoressa Deplano, se sussista un conflitto di interessi o un abuso d’ufficio nell’espletamento delle procedure concorsuali, visto che le posizione organizzative sono conferite direttamente dal sindaco».

Il sindaco

Pronta la replica del sindaco, Beniamino Garau: «Chi produce false accuse ne risponderà nelle sedi componenti, mi sembra chiaro che il consigliere Corda non sappia neppure come funzioni la progressione verticale dei dipendenti, sulla quale il sindaco non ha voce in capitolo. Per anni la scelta dei responsabili del servizio è toccata al sindaco, con questa manifestazione d’interesse vogliamo che i dipendenti abbiano tutti le stesse possibilità, e che tutti si sentano importanti. Se mio fratello presenterà la sua candidatura, non ci sarà alcuna incompatibilità nella scelta, perché io mi farò da parte e la decisione spetterà alla mia vice».