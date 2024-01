Bufera sulla “Oristano servizi” 

Anno nuovo, degrado vecchio. A sentire la minoranza di centrosinistra il verde pubblico in città «nonostante gli sforzi passati e le promesse di miglioramento» continua ad essere attanagliato «da uno stato di negligenza e trascuratezza».

L’argomento (per l’ennesima volta negli ultimi mesi) è tornato al centro di un’interpellanza, prima firmataria Maria Obinu, con una novità: tra i tanti interrogativi sottoposti al sindaco e alla Giunta sui motivi per cui i marciapiedi continuano ad essere invasi dalle erbacce e le fontane pubbliche restano spente, anche un cortese invito a valutare «le dimissioni dell’assessore responsabile per permettere un cambio di gestione più efficace».

Il vertice

Ma il primo cittadino, Massimiliano Sanna, annuncia per lunedì mattina la convocazione di un incontro tra dirigenti, funzionari e assessori per fare il punto su lavori pubblici e decoro.

I dubbi

Che il tema sia caldo non è certo una novità. Lo testimonia la reiterata richiesta del capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna, di convocare una sessione di lavori del Consiglio interamente dedicata alla “Oristano servizi”, alla presenza dei vertici della società in house del Comune. Ma lo confermerebbe anche l’ipotesi, maturata nell’ambito di un intergruppo di maggioranza, di fare una gara d’appalto per dare in gestione il servizio a una società esterna.

«In realtà se ne parla da tempo, già nella precedente amministrazione era stata ventilata la possibilità - dice Massimiliano Sanna - in futuro si vedrà, al momento la gestione è questa». Una gestione che, inutile negarlo, qualche malumore lo sta provocando.

«I problemi ci sono»

«I problemi ci sono - puntualizza l’assessora competente, Maria Bonaria Zedda - ma non c’è stato un solo giorno dall’inizio del mandato in cui non abbiamo garantito la massima attenzione e il massimo impegno per risolverli: sono state inviate alla società contestazioni e ordini di servizio che in qualche caso si sono tradotti in provvedimenti economici».

I nodi

Per garantire il rispetto del capitolato d’appalto il Comune ha nominato un direttore dell’esecuzione del contratto, ma proprio questa figura sarebbe al centro di contestazioni tra i dipendenti. «Alcuni lavoratori lamentano continue ingerenze durante lo svolgimento degli interventi, mentre questo direttore dovrebbe esclusivamente avere funzione di controllo per poi interfacciarsi con l’amministrazione civica», spiega Roberta Manca, segretaria della Cgil che nei giorni scorsi ha anche anticipato al direttore e all’amministratore unico della “Oristano servizi” l’intenzione di chiedere per tre dipendenti la modifica del contratto.

L’organico

«Tre degli operi assunti con contratto “multiservizi” si occupano in realtà della manutenzione del verde - spiega Manca - non è solo un problema di adeguamento economico, ma anche di sicurezza».

Attualmente i dipendenti della società in house sono 49 (compresi i ruoli dirigenziali); dei 36 operai assunti, solamente dieci sono inquadrati come “agricoli” con specializzazione. Un organico sottodimensionato (nel 2021 i dipendenti erano 71) per il quale il Comune versa annualmente un milione 91mila euro.

