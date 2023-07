Bufera sulla banca NatWest  

Londra. Un terremoto si è abbattuto sul colosso bancario NatWest, al centro della criticatissima chiusura del conto business di Nigel Farage, tribuno della Brexit ed ex leader del partito euroscettico Ukip poi ritornato nel mondo imprenditoriale e anchorman tv. Dopo le imbarazzanti rivelazioni sul caso emerse negli ultimi giorni si è infatti dimessa fra le polemiche, arrivate fino ai massimi vertici del mondo politico, l’amministratrice delegata dell’istituto di credito controllato per il 39% dallo Stato dopo il salvataggio avvenuto all’epoca della crisi finanziaria del 2008: è la 54enne Alison Rose, considerata una pioniera dell’ascesa femminile ai vertici della City. Ha lasciato l’incarico dopo aver ammesso d’essere stata lei la fonte delle informazioni confidenziali passate alla Bbc sul contenzioso innescatosi con Farage, in parte poi rivelatesi ingannevoli. Era stato detto che la chiusura del conto dell’ex leader ultra-brexiter presso Coutts Bank, banca d’elite del gruppo NatWest riservata a una clientela vip, fosse stata decisa in quanto non venivano più rispettati i requisiti riguardanti i fondi minimi da tenere in deposito. Ma un documento interno ha svelato la vera ragione: il cliente Farage non era considerato più in linea “con i valori d’inclusione” e l’immagine pubblica della banca.

