Bufera sul telecronista e sulla Rai 

L’antefatto: la Rai sostituisce il commentatore designato per la cerimonia, Auro Bulbarelli, reo di aver “spoilerato” la partecipazione speciale di Mattarella (quella che poi si è rivelata la scenetta del tram con Valentino Rossi). Al suo posto, non uno qualunque, ma il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca. Proprio colui che, da venerdì sera, è nel mirino di critiche piovuto da ogni dove. Prima sui social (con meme e battute al vetriolo), poi da parte del sindacato Usigrai e, naturalmente, dalla politica, in particolare dall’opposizione.

Tralasciando battute poco felici («Rossini, Verdi e Bianchini..»), ciò che ha scandalizzato gli sportivi è stato il fatto di non riconoscere le tre pallavoliste azzurre campionesse olimpiche e mondiali e i loro tre colleghi maschi (iridati), che hanno portato la fiaccola a San Siro dopo Beppe Bergomi e Franco Baresi e liquidate con un generico «altri tedofori». Solo Paola Egonu è stata citata. La Vero Volley (società di Egonu e Anna Danesi), furibonda, attraverso la presidente Alessandra Marzari chiede le “scuse formali” dalla Rai.

«Petrecca e vertici aziendali sono responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia», ha scritto una nota l'esecutivo Usigrai con il CdR e il fiduciario di Milano di RaiSport. «Autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l'ultima fallimentare iniziativa di un direttore sfiduciato dalla sua precedente testata e premiato dalla Rai». Duro anche l’ex ct della pallavolo e parlamentare PD, Marco Berruto, che ha notato anche la scarsa visibilità riservata a Ghali.

