Bufera sul Teatro Lirico, Carla Cuccu: «Risposte immediate sulla Fondazione» 

«Nessuna risposta. Adesso basta, continuano a uscire notizie della cattiva gestione del Teatro. Vogliamo risposte immediate», tuona Carla Cuccu, consigliera regionale di Idea Sardegna, che annuncia la presentazione di un’interrogazione in merito all’assessore alla Cultura. «Il vicepresidente della Fondazione, rappresentante la Regione all’interno del Comitato di indirizzo, si è dimesso mettendo in luce “una gestione considerata opaca e fallimentare”», scrive la consigliera. E ancora: «Nella programmazione sono state inserite produzioni molto costose in un capannone della Fiera, solitamente utilizzato per concerti di musica pop e non certo per l’opera lirica. Una programmazione che evidenzia la mancata attenzione verso il Teatro lirico e la scarsa ed approssimativa qualità artistica della pianificazione. Ho chiesto relazioni puntuali ed esaustive circa spese sostenute ed eventuali entrate conseguite per la trasferta in Oman e per la realizzazione delle produzioni svolte negli spazi della Fiera di Cagliari».

