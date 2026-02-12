Bufera sul Sarrabus: un ferito a Villaputzu 

Una mattinata ventosa, in linea con l’allerta gialla della Protezione civile diffusa il giorno precedente, ma solo fino all’ora di pranzo: verso le 13.30 il maestrale si è fatto bufera con punte di 100 chilometri orari, seminando distruzione particolarmente nel Sarrabus. Alle scuole superiori di Villaputzu cade un albero addosso a un bidello, all’ospedale ma fortunatamente non grave. A Villasimius si stacca il tetto del nuovo caseggiato di elementari e medie in via Leonardo e le strade si riempiono di detriti. Danni a edifici pubblici e privati a Castiadas (tra cui la scuola e la biblioteca), agli agrumeti, a pini ed eucaliptus a Olia Speciosa, Villa Rei, Sermentus, San Pietro e Camisa, mentre il vento scaraventa fuori strada un camion sulla Sp 2 a Uta: contuso il conducente. C’è poi la voragine seguita a uno smottamento all’ingresso di Gesico, dovuta al maltempo ma dei giorni precedenti, quando è piovuto in modo incessante. Un’altra si apre in serata all’ingresso di Muravera, sbarrato al traffico. Diffusi i danni alle linee elettriche e a telefoniche: case e aziende al buio e isolate per quanto riguarda le comunicazioni. A Sinnai i pompieri salgono nella navata centrale della chiesa di Santa Barbara perché le lastre di rame rischiavano di cadere giù sui fedeli: problema risolto. Molti Comuni proclameranno lo stato di calamità naturale.

Villaputzu

Gravissimi i danni provocati ieri dalla bufera di maestrale soprattutto nel sud-est. A Villaputzu un collaboratore scolastico delle Professionali “Giuseppe Dessì”, Andrea Scorcu, è stato travolto da un pino sradicato dal maestrale nel cortile. Liberato dai vigili del fuoco di San Vito e trasportato dal 118 al Brotzu di Cagliari, Scorcu è ricoverato in Ortopedia per fratture alle gambe. Il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, fa una prima conta dei danni: «Alberi sradicati, così come tralicci elettrici e lampioni, e poi tetti delle case sollevati, finestre rotte, auto danneggiate e muri crollati», elenca il primo cittadino: «Non ho mai visto una furia come questa». Porcu ha chiuso le scuole per verificare i danni e consentire un rientro in sicurezza.

Villasimius

Danni gravi anche nella località costiera amministrata dal sindaco Gianluca Dessì, alle prese tra l’altro con le nuove scuole in via Leonardo danneggiate dalla bufera. Il vento ha strappato via il tetto, e quindi anche i pannelli dell’impianto fotovoltaico del nuovo caseggiato delle scuole dell’obbligo. «Ho firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole fino a mercoledì prossimo, nel frattempo conteremo i danni e stabiliremo le priorità per l’intervento in urgenza», anticipa Dessì. Intanto il suo vice, Michele Cireddu, fa l’elenco dei problemi: «I bambini radunati in un corridoio senza finestre della scuola, ad uno ad uno sono stati restituiti ai genitori che raggiungevano il Comprensivo. Rimuoviamo i tanti detriti dalle strade, l’Enel sta ripristinando le linee interrotte e manteniamo le strade libere e percorribili».

Uta

Ha rischiato molto il conducente di un camion coperto da un telone che, quando si è scatenato il maestrale, si è trasformato in una vela mentre percorreva la Provinciale 2. Il mezzo è stato praticamente scaraventato fuori dal nastro d’asfalto, ma fortunatamente le conseguenze per l’uomo che era alla guida sono leggere.

