Bufera sul portavoce di Lollobrigida 

Roma. Chat «deliranti» con un criminale, piene di contenuti «neofascisti e antisemiti», scritte dal responsabile di un ufficio stampa istituzionale che deve lasciare «subito» il suo posto, a fianco del ministro Francesco Lollobrigida. Scatena una bufera da parte delle opposizioni la pubblicazione dei messaggi tra Paolo Signorelli, capo ufficio stampa del ministero dell’Agricoltura ora autosospeso, e Fabrizio Piscicelli detto Diabolik, estremista di destra e trafficante di droga assassinato a Roma il 7 agosto del 2019.

Retromarcia

Il caso scoppia a poche ore dall’apertura dei seggi per le Europee. Matteo Salvini commenta che «se uno è antisemita è un cretino», ma sono le opposizioni a pestare duro (nel silenzio di FdI), e a metà mattinata Signorelli disconosce quelle conversazioni «quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire» che dice di «non ricordare». Ma in ogni caso si autosospende dall’incarico «con effetto immediato».

«Quell’ebreo di Lerner»

Le chat, pubblicate da Repubblica, risalgono al 2018-2019 e sono un susseguirsi di frasi antisemite e lodi ai terroristi neri. Derivano dall’inchiesta sull’omicidio del capo ultrà della Lazio: Diabolik e Signorelli si sarebbero conosciuti negli ambienti della tifoseria laziale e nelle loro conversazioni si parla di «romanisti ebrei» e di «quell’ebreo di Gad Lerner», come lo chiama Piscitelli, con Signorelli che chiede: «Che ha detto quel porco?». Poi i passaggi su Elvis Demce, considerato tra i più pericolosi malavitosi della Capitale. Nel dicembre 2018 viene assolto dall’accusa di omicidio e Signorelli scrive a Diabolik: «Ma hanno assolto Elvis? Fantastico dajee». Le frasi, nota in un forum con la Stampa il capo dell’organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, risalgono «a sei anni fa, quando non lavorava per noi». Ma se Lollobrigida si dice «certo» che il suo portavoce «sia distante anni luce da quanto riportato nella conversazione» e confida che «possa smentirla al più presto», il Pd chiedere che Signorelli sia licenziato e che la commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo di FdI, si «attivi immediatamente» per un’istruttoria sul caso Diabolik.

