Bufera sul Lirico, Farris lascia la Fondazione 

Dopo il blitz dei giorni scorsi della Guardia di Finanza che ha svelato un’inchiesta della Procura su presunte assunzioni pilotate, la Fondazione Teatro Lirico è scossa da un nuovo terremoto: questa volta non giudiziario, ma tutto politico e interno al “Consiglio di indirizzo”, l’organismo collegiale che amministra l’Ente. L’avvocato Giuseppe Farris, nominato in rappresentanza della Regione e vicepresidente del consiglio, si è dimesso ieri mattina con una lettera al sindaco Paolo Truzzu, che della Fondazione è anche il presidente. Dimissioni irrevocabili, condite da polemica e botta e risposta col Primo cittadino.

La polemica

Tra le motivazioni delle dimissioni c’è l’accusa al presidente della Fondazione di aver «persistito nel convocare il Consiglio in orario antimeridiano, di fatto precludendo a chi, come il sottoscritto, non trae sostentamento dalla finanza pubblica e svolge l'incarico interamente pro bono, al possibilità di un'effettiva partecipazione. Ciò in spregio ai più elementari doveri di rispetto istituzionale e nonostante in più occasioni – è l’accusa di Farris a Truzzu – l'abbia invitata, anche con comunicazioni scritte, a fissare le riunioni in fasce orarie pomeridiane o serali, come del resto da consolidata tradizione del Consiglio». L’avvocato ricorda di essere l’unico consigliere nominato dalla Regione, tra i principali finanziatori del teatro, ma nella sua missiva ne ha anche per il sovrintendente Nicola Colabianchi (che nell’inchiesta risulta indagato assieme al suo predecessore a ad altri funzionari). «In violazione dello Statuto e malgrado i numerosi solleciti», aggiunge, «continua ad omettere la formazione trimestrale della relazione artistica e la rendicontazione economica/finanziaria, giacché l'ultima risale a Settembre 2022, così impedendo l'esercizio dell'attività di controllo del Consiglio. Consiglio che, ridotto a poco più di un orpello, convocato esclusivamente per l'adozione delle deliberazioni strettamente previste per legge o per statuto». Giuseppe Farris contesta anche il trasferimento del mercato di San Benedetto in piazza Nazzari e fa cenno anche alla recente indagine aperta dalla Procura. «Ferma la mia cultura garantista, nell'auspicare che gli indagati possano dimostrare la loro estraneità», conclude, «osservo che le contestazioni mosse, almeno in parte, concernano l'applicazione di istituti di cui, in molteplici circostanze, ho lamentato».

La replica di Truzzu

Nel pomeriggio di ieri non si era fatta fatta attendere la replica di Paolo Truzzu, intervenuto nel corso dei lavori dell’assemblea civica in risposta ad una richiesta di chiarimenti sulla vicenda del consigliere Matteo Massa (Progressisti). «Dal 2020 a oggi, grazie al lavoro di tutti», chiarisce, «il teatro ha ripianato le perdite, chiuso i bilanci in utile e l’ultimo anno addirittura chiuso con un utile di 4 milioni. Questo ci ha permesso di ricostruire il patrimonio, intaccato negli anni precedenti. Oggi le fatture dei fornitori vengono pagate in 15 giorni e non in anni, come avveniva in passato». Il presidente della Fondazione annuncia 30 assunzioni (approvata dal Ministero la nuova pianta organica), successi di programmazione e di pubblico ritrovato e il fatto che, per la prima volta, in teatro si entri con concorsi pubblici. «Rivendico la scelta che il mercato di San Benedetto venga fatto provvisoriamente in piazza Nazzari», rimarca, «Abbiamo aiutato 188 concessionari, che si spaccano la schiena senza usare contributi pubblici. Poi il 50% delle riunioni del Consiglio si è svolto nel pomeriggio e non sempre eravamo a ranghi completi». Non solo. «Da quando sono sindaco», aggiunge, «non c’è stato uno sciopero. Abbiamo riportato il pubblico in teatro (anche se una ricerca dice che il 7% non è tornato dal Covid), fatto una tournée in Oman e portato il lirico in varie piazze dell’Isola». Sull’inchiesta Truzzu sottolinea la piena e totale fiducia nell’operato della magistratura. «Ciò che non accetto – chiosa – è che il Teatro lirico venga usato in modo strumentale, visto che è la più importante fabbrica culturale della città e della Sardegna. Dobbiamo impegnarci per fare sì che il Lirico venga tutelato, incentivando la trasparenza. La politica deve essere al servizio del Teatro e non il contrario».