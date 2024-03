Bufera sui prezzi, intesa bipartisan per aiutare gli utenti 

«Abbiamo detto sia ad Arera sia al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto e lo chiediamo ad Assoutenti che c'è una possibilità di risparmio per i cittadini, e bisogna coglierla».

Così Alberto Gusmeroli, parlamentare della Lega e presidente della Commissione Attività produttive della Camera, promotore della conferenza “Il futuro delle bollette elettriche – Mercato tutelato: un’opportunità per i Consumatori”. «Più informiamo più facciamo una buona politica, qui come Parlamento, sia come associazione consumatori, per rendere trasparente questo momento dove l'informazione è fondamentale per risparmiare sulla bolletta vista difficoltà di tante famiglie. Sono risparmi non a carico dello Stato cioè dei cittadini».

Sula stessa linea anche il Pd «Mercato libero, servizio di maggior tutela, tutele graduali, aste: che cosa sta succedendo?», dice la responsabile Conversione ecologica, Clima e Green economy della segreteria del Partito democratico, Annalisa Corrado. «Perché ci continuano a chiamare 550 operatori tutte le settimane per dirci che dobbiamo cambiare operatore o che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, per cui incorreremo in terribili sanzioni? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza».

Inoltre dice la dem «Sul mercato libero, purtroppo, siamo in una fase in cui c'è poca trasparenza», perché «ci sono contratti truffaldini e pratiche molto aggressive». «È vero - continua - che ci sono anche dei contratti buoni e la gente è riuscita a risparmiare, ma che è complicato individuare i contratti migliori».

