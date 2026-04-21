Bufera sugli accertamenti Imu 

Imu 2020, il Comune di Arbus fa un un passo indietro: nessun contenzioso sui 985 avvisi di accertamento. «Dalla rianalisi condotta dai nostri uffici – comunica il sindaco, Paolo Salis – emerge una posizione netta, gli avvisi risultano corretti, pertanto si andrà avanti con il procedimento di contraddittorio». Sul piede di guerra il gruppo minoranza Avanti Arbus. «Restano i dubbi – incalza il consigliere Agostino Pilia – sulla legittimità delle procedure adottate e sulla correttezza degli atti notificati ai contribuenti».

La buona fede

Dopo la pioggia di ricorsi da parte dei cittadini sugli accertamenti Imu, l’amministrazione ha voluto chiarire l’operato dell’ente, sottolineando come la lotta all’evasione sia stata condotta in modo “progressivo e metodico” negli ultimi anni. Tra il 2022 e il 2024 i controlli hanno riguardato i grandi contribuenti per oltre 3 milioni di euro, mentre nel 2025 si è passati alle posizioni di minore entità, completando così la platea degli evasori Imu. «I numeri – puntualizza Salis – raccontano di 985 avvisi notificati per oltre 568 mila euro, 270 contribuenti hanno presentato istanze di riesame, 3 hanno scelto la via del ricorso. Di queste richieste, 120 sono state accolte, annullate in autotutela, basati sulla buona fede e sulla documentazione fornita”. Un’operazione che ha permesso di incassare circa 50.600 euro, 53.000 euro sono stati annullati perché non dovuti. Un incremento netto di 20.000 euro rispetto ai ruoli del 2024.

I ricorsi

A questo punto, però, resta aperta la partita più consistente: se dopo il contraddittorio, i cittadini coinvolti non dovessero regolarizzare spontaneamente la propria posizione, circa 464.400 euro saranno affidati alla riscossione coattiva tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con possibili misure come il fermo amministrativo. Uno scenario che lascia ancora spazio a tensioni e sviluppi, mentre l’amministrazione si prepara a difendere in sede giudiziaria la correttezza del proprio operato in merito ai tre ricorsi presentati.

La minoranza

Il caso sugli avvisi Imu era già esploso due mesi fa, con un’interrogazione e una segnalazione al Garante del contribuente e all’assessorato regionale degli Enti locali. Il gruppo aveva denunciato il mancato rispetto della norma sul principio del contraddittorio preventivo. “Il primo passo – ricorda Pilia- che il Comune avrebbe dovuto fare, lo fa per ultimo. Una scelta infelice che non risolve il problema. Se 120 avvisi sono stati annullati, cosa sarà degli altri 765? Inevitabili il rischio contenzioso e l’impatto sui conti pubblici”.

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