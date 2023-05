Bufera su Colosimo: «Amica dello stragista» 

Chiara Colosimo non può presiedere la commissione Antimafia perché è amica di Luigi Ciavardini, un ex Nar condannato come uno degli esecutori della strage della stazione di Bologna: i familiari di vittime innocenti delle mafie della rete di Libera boccia l’esponente di Fratelli d’Italia. Ma il partito fa quadrato attorno alla deputata, confermando che è candidata alla presidenza e facendo sapere che Colosimo conosce Ciavardini come chiunque sia stato in visita a Rebibbia. Ma Franco Mirabelli (Pd): «Serve una presidenza autorevole, lontana da ogni ombra e all’altezza del compito».

