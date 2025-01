Bufera su Angelo Sotgiu  Parolacce in diretta a “L’anno che verrà” 

Doppia gaffe - con tanto di parolaccia - durante la diretta della trasmissione di Rai1 “L’anno che verrà", lo show televisivo in onda durante la notte di Capodanno condotto da Marco Liorni in diretta dal palco di Reggio Calabria. Durante l’esibizione dei Ricchi e Poveri si è sentita un'esclamazione fuori campo: «Buon anno… teste di c….!». Poi, a una ventina di secondi dall’arrivo del 2025 durante il conto alla rovescia, l’imprecazione, pronunciata da Angelo Sotgiu probabilmente verso un fonico si è intesa chiara: «Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c...!».

Il caso

In realtà il microfono non solo era aperto e regolarmente funzionante ma soprattutto era collegato con la messa in onda. Quindi le parolacce del cantante sardo (Angelo Sotgiu è nato il 22 febbraio 1946 a Trinità d’Agultu) non sono sono state sentite al momento della trasmissione ma come tutti gli scivoloni del nuovo millennio sono state reiterate immediatamente in rete dando vita da una parte a divertiti meme e parodie ma dall’altra anche all’indignazione di chi non ha per nulla gradito come il Biondo dei Ricchi e Poveri si sia rivolto a chi sta lavorando sul palcoscenico televisivo, tecnici e maestranze a cui spesso tocca il lavoro più duro di un qualsiasi show a maggior ragione quello macchinoso e delicato di una diretta così importante.

Le spiegazioni

Subito dopo (sempre in diretta) il conduttore Marco Liorni si era scusato con il pubblico: «Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che qui, sul palco pieno di gente, dove è successo di tutto come sempre accade quando sta per arrivare la mezzanotte, sembra sia scappata qualche parola che non sarebbe dovuta scappare, qualche parola sconveniente, e volevo scusarmi con pubblico, con chi l’ha sentita e si è sentito un po’ disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente». Ieri sono arrivate anche le scuse del cantante, che ha detto: «Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce». Resta lo scivolone. E proprio ora che la coppia del fu quartetto è tornata in auge anche grazie alla simpatica imitazione della Brunetta fatta nel programma su Sky della Giallappa’s band da parte della bravissima Brenda Lodigiani.

