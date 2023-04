Bufera social sugli esami medici gratuiti 

Il dottor Melis parte proprio dalla natura di quel nodulo: «Parliamo di una situazione totalmente benigna che non segnalo praticamente mai negli screening di questo tipo perché non fa parte delle patologie importanti del fegato. Una patologia che non si trasforma mai in maligna e non dà sintomi. Non capisco perché si sia voluto sollevare questa polemica: da 13 anni faccio screening in tutta la Sardegna dando apporti soprattutto nei piccoli paesi dell’interno in cui rinvengo diverse patologie allo stadio iniziale che possono così essere curate, e la gente mi ringrazia». Peraltro, come comunicato nel modulo sottoposto alla firma di chi si sottopone all'esame, lo screening ecografico presenta dei notevoli limiti diagnostici.

L’antefatto qualche mese fa, quando Sharon Dessì, 20 anni, di Guspini, ha scoperto di avere una iperplasia, un nodulo benigno di 9 centimetri al fegato: «Dopo avermelo diagnosticato – ricostruisce – mi viene consigliato di tenerlo sotto controllo. In occasione della giornata di screening gratuito decido di recarmici in termine di prevenzione. Al momento dell’esame non parlo della mia problematica». Quando ha ricevuto il foglio post visita, è rimasta perplessa: “Nessuna patologia” è la casella sbarrata dal medico nel foglio. Da qua la polemica nel post che ha acceso le tastiere.

Nello screening gratuito cui si è sottoposta mercoledì scorso a Guspini non è stato rilevato il nodulo di nove centimetri che le è stato diagnosticato mesi fa. La giovane paziente, che giura non fosse sua intenzione «screditare nessuno», lo ha raccontato in un post sui social. Le sue parole, condivise sulle pagine Facebook popolari di Guspini, hanno sollevato un polverone: commenti al veleno che hanno gettato nell’amarezza l’associazione che ha organizzato gli esami gratuiti (Anteas Guspini) e il medico che ha effettuato le visite, Antonello Melis, dell’associazione Medici della prevenzione.

La patologia

«Troppi sbagli»

La giovane ammette di essersi sottoposta allo screening per avere conferma su quanto le era stato diagnosticato tempo fa: «In un’altra occasione è capitato che mi fosse diagnosticata un’altra patologia che in realtà non possiedo. Sbagliare è umano ma secondo me si sta sbagliando un po’ troppo sulla salute. Nel mio caso non è nulla di grave: sono fortunata. Non intendevo screditare nessuno, ho solo voluto raccontare la mia testimonianza. Non sono contro gli screening: servono tantissimo».

L’associazione

«Abbiamo fatto migliaia di visite gratuite facendoci carico di tutte le spese», interviene il presidente di Anteas Guspini, Giorgio Tuveri: «Decine di persone grazie a queste campagne di prevenzione si sono potute curare in tempo: mi aspetterei non dico un pizzico di riconoscimento ma almeno il dovuto rispetto per ciò che facciamo». La vicenda ha suscitato amarezza nelle volontarie e volontari: «Noi proseguiamo con le nostre attività», annunciano. «I prossimi screening saranno il 17 aprile al seno e il 19 aprile alla prostata».

