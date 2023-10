Bufera scommesse, duro il ct Spalletti «C’è chi fa sciacallaggio sui giocatori» 

Niente nuove rivelazioni, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona rimanda le annunciate novità sul caso scommesse che hanno sconvolto il mondo del calcio negli ultimi giorni e allora per scoprire se vi siano altri giocatori coinvolti, e quali, sarà necessario attendere alcuni giorni. Martedì, così ha assicurato il fotografo oggi alla guida del canale “Dillinger News”, saranno svelati ulteriori dettagli su Rai Tre durante la trasmissione “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo, dopo la fine della partita dell’Italia contro l’Inghilterra per le qualificazioni all’Europeo 2024.

L’annuncio

Usciranno «prove e testimonianze» sulle persone coinvolte, ha detto Corona deludendo chi, ieri, si attendeva una lista di calciatori, procuratori, forse presidenti di club di Serie A e magari anche di cantanti o di dee-jay che avrebbero puntato somme molto elevate sullo sport utilizzando piattaforme illegali. Rivelazioni pericolose e, chissà, contro producenti per un’inchiesta penale aperta da tempo dalla Procura di Torino che già vede sotto indagine Fagioli, Zaniolo e Tonali, giocatori di Juventus, Aston Villa e Newcastle. «Però bisogna distinguere», ha sottolineato ieri un investigatore, «scommettere su una piattaforma illegale è un reato, sperperare i propri soldi al casinò o su un sito autorizzato no». Non è detto, insomma, che i nomi a disposizione dei “Dillinger boys”, pare una decina, siano tutti da consegnare ai magistrati. E il nome fatto venerdì, quello del giallorosso Zalewski, per ora non compare tra gli indagati.

I riscontri

Procura e polizia avrebbero individuato tracce di puntate (anche centinaia di migliaia di euro per un totale che supera abbondantemente il milione) attraverso diversi canali on line, quasi tutti con i server all’estero e con i responsabili difficilissimi da individuare. L’analisi dei cellulari sequestrati ai tre calciatori italiani serve per cercare eventuali conferme e possibili collegamenti. Accertamenti che fanno parte di un’indagine più vasta aperta nel 2022 e affidata a un pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia: non è un mistero che la criminalità organizzata e le bande di narcotrafficanti utilizzino i meandri del web per riciclare o guadagnare montagne di soldi. Ma i calciatori non sono coinvolti in questi traffici. L’ipotesi a loro carico è il semplice «esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa», punito con un’ammenda e l’arresto fino a tre mesi. Si può uscire dal processo versando una somma come oblazione. Insomma, una multa.

Squalifiche

Dal punto di vista sportivo, però, le conseguenze sono più pesanti e prevedono anche squalifiche sino a tre anni. Dal mondo del calcio si sono alzate tante voci sul rischio ludopatia. «Ci sono comportamenti individuali e noi possiamo esprimere dei giudizi di fondo, senza personalizzare», ha detto Andrea Abodi, ministro dello Sport, «ma dopo i processi dovremo porci il problema dal punto di vista sociale». Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha sottolineato di augurarsi «che siano solo leggerezze da ragazzi».

Il ct della nazionale, Luciano Spalletti, impegnato ieri nel match con Malta, ha osservato che «se non resisti a certe tentazioni, per lo meno devi usare l’intelligenza di andare a sfogare queste necessità in qualcosa che non disturbi la tua professione». Poi ha attaccato chi «fa sciacallaggio spiando e osservando i comportamenti di personaggi famosi».

