Bufera per le sedute consiliari da remoto 

Ad Arbus è scoppiata l’ennesima bufera politica: il sindaco Paolo Salis ha convocato la Commissione regolamenti provocando le ire della presidente, l’ex assessora Alessandra Peddis: «Spettava a me, in quanto presidente, convocarla», sbotta lei, che ha inviato una lettera ai consiglieri, alla Giunta e – per conoscenza – al prefetto di Cagliari. Il sindaco si difende: «Nessuna prevaricazione, un’esigenza per convocare al più presto il Consiglio».

Il capogruppo di minoranza, Michele Schirru, dà invece una lettura tutta politica della vicenda: «La verità – sostiene – è che il sindaco non ha i numeri in Aula per governare. Paolo Salis dovrebbe prenderne atto e dimettersi».

Il rischio assenti

Che succede? «Alcuni consiglieri di maggioranza, per problemi di salute e personali, sono impossibilitati a partecipare in presenza alle sedute consiliari», spiega Schirru: «Senza di loro, alla maggioranza mancherebbero i numeri per approvare il bilancio. Una delle condizioni che determina la caduta della Giunta». Da qui l’idea («dettata dalla necessità», rileva Schirru) di far approvare dalla commissione, in tempi utili, un regolamento che consenta di partecipare alle sedute del Consiglio anche in videoconferenza.

«Discriminata»

L’ex assessora del Comune di Arbus, Alessandra Peddis, non ha digerito quello che ritiene uno sgarbo istituzionale ed è un fiume in piena: «Ormai – accusa – il sindaco fa tutto suo piacimento. Prima mi ha revocato le deleghe da assessora, poi mi ha escluso dalla chat di maggioranza, ora convoca la commissione da me presieduta. A questo punto non ho dubbi: vengo emarginata perché sono donna. I presidenti maschi, nella chat, ci sono tutti».

Le tappe della vicenda

Nei giorni scorsi, Peddis aveva ricevuto una nota del sindaco: «Ricevuto il messaggio – racconta – mi sono subito attivata per chiedere ai commissari (tre della maggioranza e due della minoranza) la disponibilità per l’incontro fissato dal sindaco per il 24 aprile. Ciascuno si è dichiarato disponibile per i primi di maggio. Prima ancora di ricevere la mia risposta, che fa il sindaco? Senza averne titolo, convoca d'imperio la commissione per la stessa data. So che l’incontro è andato deserto». A suo giudizio, la mossa del sidnaco segna uno «svuotamento dell’autorità del Consiglio comunale che ha votato la mia nomina a presidente». Nella sua lettera l’ex assessora denuncia un “comportamento lesivo della democrazia” che cancellerebbe “cinquant’anni di lotte per il riconoscimento dei diritti delle donne”.

«Difetto di comunicazione»

«Ho convocato la commissione – replica Salis – solo per un difetto di comunicazione: ho letto la nota della Peddis in ritardo. Lungi da me violare le disposizioni del regolamento comunale, ancora meno prevaricare le competenze di ciascuno. C’è l’esigenza sia di convocare il Consiglio per approvare il regolamento sull’impianto di videosorveglianza sia per il via libera al Consiglio in via telematica. Confermo lo spirito di collaborazione e auspico un rafforzamento del dialogo».

«Abuso di potere»

La commissaria Veronica Aru non la pensa allo stesso modo: «Il sindaco – sostiene – ha abusato del suo potere. La presidente ha avuto l’incarico dal Consiglio, l’unico legittimato a revocarlo». E Agostino Pilia: «L’operato del sindaco sembra un susseguirsi di illeciti amministrativi. In questo caso anche penali: convocando arbitrariamente la commissione, si è appropriato di una funzione pubblica senza averne titolo, reato disciplinato dall'articolo 347 del Codice penale. Urge ripristinare la legalità: se ne occupi il deputato Gianni Lampis coinvolgendo ministeri e organi dello Stato».

