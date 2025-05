Bufera per il Brescia di Cellino Rischia la retrocessione in C 

La Serie B è nel caos. Per il Brescia dell’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino è in arrivo una penalizzazione di quattro punti che cambierebbe inevitabilmente la classifica e di conseguenza i verdetti in coda, con le Rondinelle direttamente in C e la Sampdoria ripescata per i playout.

I fatti

La Procura della Figc ha dato ieri l’avviso della conclusione delle indagini e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il deferimento del Brescia. Il primo passo parte il 28 febbraio quando la Covisoc con una lettera chiede verifiche all’Agenzia delle entrate in merito al credito d’imposta del club lombardo. Risposte che - confermano fonti vicine ad ambienti federali - arrivano venerdì scorso. Quindi la riunione urgente della Covisoc e la trasmissione degli atti alla Procura guidata da Chinè. Ieri l’avviso della conclusione dell'indagine, con la Lega di B che “a tutela” della regolarità del campionato ha rinviato i playout tra Frosinone e Salernitana (l’andata era in programma oggi). Nel caso di penalizzazione, il Brescia retrocederebbe con Cosenza e Cittadella mentre il Frosinone sarebbe direttamente salvo. Tornerebbe a sperare la Sampdoria, che dovrebbe disputare il playout con la Salernitana.

La difesa

L’udienza davanti alla Procura federale è stata fissata per giovedì. Il Brescia rischia una penalizzazione e la retrocessione in Serie C per irregolarità nei versamenti dei contributi legati al pagamento degli stipendi di dicembre, gennaio e febbraio. Massimo Cellino al momento non commenta ma si limita a parlare di «truffa subita» da una presunta società terza alla quale il Brescia si sarebbe affidato per il versamento dei contributi attraverso la compravendita di crediti di imposta per una cifra attorno al milione e 400mila euro che il club avrebbe pagato proprio a questa società.

