Bufera mediatica sulla foto di Kate 

Londra. Una figuraccia reale da principianti. Non bastassero le incognite di salute, su casa Windsor si abbatte l’effetto boomerang di un passo falso con pochi precedenti per la cosiddetta Firm: la pubblicazione d’una fotografia di Kate, consorte del primogenito di Carlo III, rivelatasi manipolata. Guazzabuglio di cui la medesima principessa si è infine assunta la colpa, con un irrituale messaggio personale affidato a X, senza apparire troppo convincente. L’immagine - la prima ufficiale diffusa da Kensington Palace dopo due mesi e mezzo di assenza dalla scena pubblica, e a quasi due mesi dal misterioso intervento chirurgico all’addome subito alla London Clinic - era stata fatta circolare ieri per mostrare di nuovo una Kate sorridente, ritratta con i tre figli George, Charlotte e Louis nel giorno della Festa della Mamma britannica. E attribuita direttamente alla mano dell’erede al trono. Ma nel giro di pochi minuti ha suscitato una bufera di sospetti e interrogativi sul web, fra dettagli incongruenti e accuse.

